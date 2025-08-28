MICA PUBLICITATE
Local

Accident feroviar, în spatele complexului Metro. Suspiciune de sinucidere

De Andrei DÎSCĂ
joi, 28 august 2025, 19:15
1 MIN
Accident feroviar, în spatele complexului Metro. Suspiciune de sinucidere

Un accident feroviar a avut loc în spatele complexului Metro, pe raza comunei Miroslava. O persoană a fost lovită de tren.

O persoană a fost lovită de un tren, iar la fața locului au intervenit rapid echipajele de urgență.

Martorii spun că a fost vorba de o sinucidere. Un bărbat a așteptat venirea trenului și s-a aruncat în fața lui.

Un echipaj SAJ cu medic și criminaliștii sunt la fața locului, în timp ce polițiștii desfășoară cercetări.

ISU Iași este prezent doar pentru asigurarea măsurilor de prevenire.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Etichete: accident feroviar, Metro

