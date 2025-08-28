Accident feroviar, în spatele complexului Metro. Suspiciune de sinucidere

Un accident feroviar a avut loc în spatele complexului Metro, pe raza comunei Miroslava. O persoană a fost lovită de tren.

O persoană a fost lovită de un tren, iar la fața locului au intervenit rapid echipajele de urgență.

Martorii spun că a fost vorba de o sinucidere. Un bărbat a așteptat venirea trenului și s-a aruncat în fața lui.

Un echipaj SAJ cu medic și criminaliștii sunt la fața locului, în timp ce polițiștii desfășoară cercetări.

ISU Iași este prezent doar pentru asigurarea măsurilor de prevenire.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

