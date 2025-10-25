MICA PUBLICITATE
Local

Accident grav la Iași – Două mașini au plonjat în râul Nicolina

De Redacția
sâmbătă, 25 octombrie 2025, 21:07
1 MIN
Un accident grav s-a produs sâmbătă seară la Iași.

Din primele informații, două autoturisme au căzut în râul Nicolina, în zona OMV. Mai multe echipaje medicale și de la pompieri sunt la fața locului. Una dintre mașini, cea albă, era staționată, fără pasageri. Aceasta a fost acroșată de un BMW negru, cele două autoturisme ajungând în albia râului.

Mai mulți martori susțin că tinerii din BMW, responsabili de accident, ar fi ieșit din mașina neagră și ar fi fugit de la locul accidentului. Din primele informații, nu ar exista victime, dar mai multe mașini staționate în zonă ar fi fost avariate.

Vom reveni cu detalii.

Foto – Esti din Iasi daca, Alo, Iasi

Etichete: accident rutier, raul nicolina

