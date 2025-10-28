Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion. Două persoane au murit în urma impactului – UPDATE

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, județul Iași. În eveniment au fost implicate un TIR și un autoturism, iar impactul a fost unul violent. Două persoane au murit în urma impactului.

Update 16:28

„Prima victimă, o persoană de sex feminin, a fost extrasă de echipajele de descarcerare, însă, în pofida eforturilor depuse, personalul medical a constatat decesul acesteia”, a transmis ISU Iași.

Update 16:22

„Cea de-a doua victimă, extrasă dintre elementele de caroserie de către echipajele de descarcerare, prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul aflat la fața locului declarând decesul acesteia” a transmis ISU Iași.

Update 16:13

O victimă a fost extrasă și i se aplică manevrele de resuscitare. Se lucrează la descarcerarea conducătorului autoturismului. În sprijin a fost trimis și un elicopter SMURD.

Update 16:07

Din primele relatări de la fața locului, șoferii spun că BMW-ul a intrat într-o depășire periculoasă, pe linie continuă, atunci când i-a apărut TIR-ul în față și nu a putut evita coliziunea. În BMW erau trei persoane, două dintre ele sunt în stare gravă, evaluate de paramedicii și pompierii ajunși la fața locului.

UPDATE 15:56

Două victime din autoturism sunt inconștiente încarcerate, iar șoferul camionului, este conștient cooperant asistat de către un echipaj SAJ.

Știre inițială

Potrivit primelor informații, trei persoane aflate în autoturism au rămas încarcerate și sunt inconștiente. La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, precum și o autospecială de descarcerare.

De asemenea, trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași acordă îngrijiri victimelor. Traficul în zonă este restricționat, circulația desfășurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenției echipajelor de urgență. Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

