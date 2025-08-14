VIDEO/UPDATE | Accident mortal la Târgu Frumos: familie cu doi copii în drum spre concediu. Mașina a luat foc după ce rulota a intrat în tangaj

Un accident rutier grav a avut loc joi la Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care și două fetițe, au fost rănite grav, după ce mașina în care se aflau a luat foc. Din primele informații, mașina care avea atașată o rulotă a intrat în tangaj într-o curbă și s-a ciocnit de un TIR.

UPDATE 2

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici (n.r cu TIR-ul pe câmp). Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit să scoatem, au venit mai multe persoane, doar copiii aflați pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi scoși, decât după ce au venit cei de la descarcerare. Persona din dreapta e acolo jos (n.r decedată)”, a declarat șoferul TIR-ului.

UPDATE 1

În mașina cu rulotă, o Mazda cu numere de Iași, se afla o familie – mamă la volan, soțul ei alături în față, și fetițele pe bancheta din spate. Cei patru mergeau se pare în concediu cu rulota, familia plecând din Iași. Conform medicului-șef UPU-SMURD Iași, fetița de 8 ani, de 30 de kilograme, a fost grav rănită, având o lovitură severă la cap, cu rană extinsă pe partea dreaptă, și o fractură la mâna stângă. Pacienta a fost intubată, conectată la aparatul de respirație și transportată cu elicopterul SMURD la secția de neurochirurgie a spitalului. Elicopterul a aterizat la Șorogari la ora 14:21.

Știre inițială

Din primele informații, neconfirmate oficial, două persoane au rămas încarcerate și alte două au fost grav rănite, după impactul între un autoturism – Mazda CX 30 cu numere de Iași – și un TIR. În urma coliziunii, una dintre mașini a luat foc. Una dintre persoane, un bărbat a decedat.

Două fetițe au fost grav rănite, la fel ca și mama acestora.

„În urma accidentului rutier, echipajele medicale au constatat decesul unui bărbat la locul evenimentului, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața. O femeie, mama copiilor implicați, a suferit arsuri la nivelul feței și ale căilor aeriene; a fost intubată și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Târgu Frumos. O fetiță în vârstă de 12 ani, inconștientă, a fost de asemenea transferată la CPU Târgu Frumos. Cea de-a doua fetiță, de 7 ani, urmează să fie intubată și preluată de echipajul ESA”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD.

