Local

Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure

De Andrei DÎSCĂ
joi, 07 august 2025, 23:11
Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure

Trei tinere au fost rănite, marți seară, într-un accident rutier produs în comuna Ion Neculce, județul Iași, după ce un șofer a pătruns cu autoturismul de pe un drum secundar direct în drumul european, fără să se asigure. Victimele, aflate într-un BMW care circula regulamentar dinspre Iași către Târgu Frumos, nu au mai avut timp să evite impactul violent.

Accidentul a avut loc pe 6 august, în jurul orei 21, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri.

„Din cercetările efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat, de 59 de ani, din comuna Ion Neculce, în timp ce ar fi condus un autoturism, în comuna Ion Neculce, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o tânără, de 20 de ani, din comuna Miroslava. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Toate cele trei victime – pasagere în autoturismul condus de tânăra de 20 de ani – au fost transportate la spital cu leziuni și fracturi grave. Din fericire, niciuna dintre ele nu a fost în pericol de moarte, dar vor necesita îngrijiri medicale de durată.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

accident rutier, razboieni

