Accident șocant la Iași – Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Doi morți (VIDEO)

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, între localitățile Cristești și Drăgușeni. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism.

Potrivit ISU Iași, două dintre victime, aflate în autoturism, erau încarcerate și inconștiente, echipajele de intervenție acționând pentru extragerea acestora.

UPDATE – Două persoane au decedat. „Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei persoane, iar două dintre acestea (din autoturism) au rămas încarcerate, cu leziuni incompatibile cu viața. Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul. Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU.

„Ziarul de Iași” a intrat în posesia unor imagini video care surprind momentul în care camionul derapează, acoperă întreaga suprafață carosabilă și zdrobește autoturismul care circula din sens opus. Am decis să nu difuzăm filmarea.

