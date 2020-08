Accident groaznic în Turul Poloniei

Un accident grav a avut loc, miercuri, în prima etapă a Turului Poloniei, desfăşurată între Chorzow şi Katowice (195 de kilometri), cu doar câţiva metri înaintea linie de sosire. Doi ciclişti olandezi au fost implicaţi în acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) şi Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). La sprint, pe un fals-plat în coborâre, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/oră, Groenewegen era la conducere cu câţiva metri de linia de sosire când i-a tăiat calea lui Jakobsen, care încerca să-l depăşească prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urmă a fost proiectat violent în panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind şi un oficial. Jakobsen a fost reanimat pe loc, apoi transportat la spital în stare gravă şi plasat în comă artificială. Conform medicilor de la spitalul din Sosnowiec, Jakobsen a fost operat la cap timp ce cinci ore în noaptea de miercuri spre joi. „A pierdut mult sânge, dar am reuşit să-l intubăm, căile respiratorii erau libere. I s-a administrat oxigen, toate medicamentele necesare. Inima funcţiona bine. El nu are vătămări la nivelul cutiei toracice, este în principal afectat craniul”, a explicat Barbara Jerschina, medicul cursei pentru televiziunea poloneză Polsat Sport. „Ciclistul are mai multe răni la nivelul capului şi la piept „, spunea Pawel Gruenpeter, neurolog la spitalul din Sosnowiec. Conform directorului echipeiJumbo-Visma, Richard Plugge Groenewegen a suferit o fractură de claviculă. “L-am vizi tat astăzi pe Dylan pentru scurt timp la spital, unde a fost operat pentru o fractură la claviculă. Dylan se simte teribil pentru ce s-a întâmplat. Era profund afectat de asta. Pentru el tot ce contează acum este ca Fabio şi ceilalţi răniţi în acest teribil accident să îşi revină”, a afirmat Plugge. De asemenea, Dylan regretă accidentul. “Ceea ce s-a întâmplat ieri este teribil. Nu am cuvinte ca să exprim cât de dezolat sunt pentru ce a păţit Fabio şi ce li s-a întâmplat tuturor celor care au căzut sau au fost atinşi. La ora actuală, sănătatea lui Fabio este cea mai importantă. Mă gândesc la el tot timpul”, a notat Groenewegen, în social media.În schimb, managerul echipei Deceuninck, Patrick Lefevere, a confirmat că va depune plângere împotriva lui Groenewegen, „Ar trebui aruncat în închisoare”, a declarat Lefevere după sprintul de la sosire, în timpul căruia Jakobsen a fost proiectat peste barierele de protecţie. „A fost o acţiune foarte murdară a lui Groenewegen. Asemenea lucruri nu se fac. Am depus deja o plângere la UCI şi vom înainta o plângere şi la poliţia din Polonia. Nu vom lăsa lucrurile aşa”, a precizat responsabilul echipei Deceuninck.

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a condamnat ferm „comportamentul periculos” al lui Groenewegen, pe care l-a considerat „inacceptabil” şi a precizat că a sesizat Comisia de disciplină, cerând „sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor”. „Mă duc la tribunal. Aceste tipuri de acţiuni trebuie eliminate din ciclism. Este un act criminal”, a reacţionat pe Twitter Patrick Lefevere, şeful echipei Deceuninck.