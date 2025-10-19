Accident în Copou: un motociclist de 18 ani, rănit ușor în urma impactului cu un autoturism

Un accident rutier a avut loc în această seară, în cartierul Copou din Iași. Un tânăr motociclist, în vârstă de doar 18 ani, a fost aruncat de pe motocicletă în urma unei coliziuni cu un autoturism.

La scurt timp după impact, la fața locului au intervenit echipaje ale Poliției și paramedici SMURD, care au evaluat situația și au acordat primul ajutor. Din fericire, deși accidentul a fost spectaculos, tânărul motociclist a suferit doar răni ușoare. Acesta este în prezent tratat de echipajul medical în ambulanță, fiind conștient și cooperant.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

Potrivit martorilor, impactul a fost puternic, iar motocicleta a fost avariată serios. Autoritățile urmează să stabilească dacă viteza sau neacordarea de prioritate au fost factori în producerea coliziunii.

