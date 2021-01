Accident în lanț pe Elena Doamna: trei mașini avariate, cinci victime

Un accident de circulație cu victime a avut loc pe strada Elena Doamna.

Au fost implicate trei autoturisme, iar cinci peroane, printre care și un copil, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din primele cercetări, a rezultat faptul ca un barbat care ar fi condus un auto ar fi patruns pe contrasens si ar fi intrat in coliziune frontala cu un alt auto. Un alt auto parcat a fost avariat. In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a ambilor soferi precum si a altor 3 pasageri din auto acrosat (2 minori si un major). Ambii conducători auto au fost testati alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. In cauza s.a intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vatamare corporală din culpă.