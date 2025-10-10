Accident mortal în zona Lidl Miroslava. O femeie a fost lovită de un autocar

Un accident grav de circulație a avut loc în această dimineață, în apropiere de Lidl Miroslava. O femeie care traversa neregulamentar strada a fost lovită mortal de un autocar.

Accidentul a avut loc la 200-300 de metri mai sus de Lidl Miroslava, spre Rond Valea Ursului, în dreptul Coso Garaj. Victima traversa drumul județean din localitate neregulamentar, prin loc nemarcat. Cozile de mașini, oricum foarte mari la această ora de obicei, se întind pe multe sute de metri.

Pe grupurile locale de socializare, pe lângă neatenția șoferului, localnicii învinovățesc și autoritățile locale, pentru că de ani de zile nu fac nimic împotriva șoferilor care își parchează mașinile neregulamentar la marginea străzii principale din comună, obturând vizibilitatea tuturor participanților la trafic.

(Foto: Radar IAȘI)

