Local

Accident mortal la Iași: Două persoane și-au pierdut viața după ce o mașină s-a răsturnat într-o râpă

De Redacția
vineri, 29 august 2025, 18:51
1 MIN
Un accident grav s-a produs vineri, în satul Feredeni, comuna Deleni, din județul Iași, în urma căruia au murit două persoane.

Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o râpă adâncă, fiind găsit ulterior cu roțile în sus.

La locul tragediei au intervenit de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Echipajele ajunse la fața locului au descoperit autoturismul răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime – un bărbat și o femeie – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața. Potrivit medicilor, cei doi erau soț și soție.

Cauza exactă a producerii accidentului urmează a fi stabilită de către echipele de cercetare ale evenimentelor rutiere. Ancheta este în desfășurare.

Etichete: accident mortal, deleni

