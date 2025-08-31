Accident mortal la Iași: Tânăr de 22 de ani, decedat în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică

Duminică, în jurul orei 11:00, în localitatea Vadu Vejei din comuna Țibana, județul Iași, a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unui tânăr în vârstă de 22 de ani.

Acesta se deplasa cu o bicicletă electrică de tip motocross, când, din motive încă neclare, a fost implicat într-un incident care i-a provocat multiple traumatisme severe.

La apelul inițial către serviciile de urgență, victima a fost raportată ca fiind inconștientă, cu sângerare abundentă la nivelul capului. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje medicale SAJ B2 din substația Țibănești și SAJ C2 din Iași. Ulterior, a fost solicitat și elicopterul SMURD ESA Iași, care se afla inițial în misiune cu un alt pacient.

„În momentul sosirii echipajului medical aerian, victima – identificată ca fiind O.R., de sex masculin, în vârstă de 22 de ani – se afla în stop cardio-respirator (asistolie). Au fost inițiate imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă, după 33 de minute fără răspuns favorabil și cu ritm de asistolie menținut pe tot parcursul intervenției, a fost declarat decesul”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD Iași.

Conform medicului, tânărul prezenta politraumatisme severe în urma accidentului: traumatism cranio-cerebral cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral, fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept și traumatism abdominal.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului. Ancheta este în curs de desfășurare.

