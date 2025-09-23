MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară

De Ancuta POPA
marți, 23 septembrie 2025, 18:34
1 MIN
Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară

Un accident rutier produs în jurul orei 18:00, în localitatea Lețcani, a dus la rănirea a trei persoane, printre care și un copil. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, una dintre victime a rămas încarcerată în urma impactului.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate rapid la fața locului.

„Un echipaj de ambulanță cu asistent, aflat în zonă, a fost primul care a intervenit la fața locului. Având în vedere gravitatea situației, la locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și echipajul de descarcerare din cadrul ISU”, a specificat medicul.

Etichete: accident Lețcani, accident rutier

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network