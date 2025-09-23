Accident rutier grav, cu trei victime, la Lețcani – Impact violent între un autoturism și o autoutilitară

Un accident rutier produs în jurul orei 18:00, în localitatea Lețcani, a dus la rănirea a trei persoane, printre care și un copil. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, una dintre victime a rămas încarcerată în urma impactului.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate rapid la fața locului.

„Un echipaj de ambulanță cu asistent, aflat în zonă, a fost primul care a intervenit la fața locului. Având în vedere gravitatea situației, la locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și echipajul de descarcerare din cadrul ISU”, a specificat medicul.

