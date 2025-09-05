UPDATE Accident rutier grav în comuna Scânteia. Două persoane au fost găsite în stop cardiorespirator
În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară.
În seara zilei de 5 septembrie a.c., în jurul orei 20.25, poliția a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 248, între comunele Grajduri și Scânteia.
Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie). Acestea au suferit traumatisme, două dintre ele fiind inconștiente, iar conducătorul autoutilitarei ar fi rămas încarcerat.
La fața locului au intervenit polițiștii, echipaje medicale și pompieri din cadrul ISU Iași.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
„Către locul evenimentului au fost direcționate echipajele Terapie Intensivă Mobilă (TIM), Autospeciala pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM) și o ambulanță de tip C1 (cu medic), urmând să sosească suplimentar și trei ambulanțe de tip B (cu echipaj de urgență)”, a specificat medicul.
