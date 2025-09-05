UPDATE Accident rutier grav în comuna Scânteia. Două persoane au fost găsite în stop cardiorespirator

În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară.

UPDATE

Din nefericire bilanțul este tragic: 2 persoane au decedat la locul evenimentului rutier, iar alte 3 peroane au fost transportate la spital pentru evaluare și tratament de specialitate.

UPDATE

În seara zilei de 5 septembrie a.c., în jurul orei 20.25, poliția a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 248, între comunele Grajduri și Scânteia. Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie). Acestea au suferit traumatisme, două dintre ele fiind inconștiente, iar conducătorul autoutilitarei ar fi rămas încarcerat. La fața locului au intervenit polițiștii, echipaje medicale și pompieri din cadrul ISU Iași. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

UPDATE

Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, a declarat că în accident au fost implicate cinci victime. Medicii au resuscitat două dintre ele, fiind găsite în stop cardiorespirator. Până la momentul de față nu avem alte informații privind evoluția stării lor de sănătate.

O persoană din camionetă a fost găsită conștientă, o altă victimă prezenta traumatism cranio-cerebral sever cu sângerare activă, iar o persoană era inconștientă.

„Către locul evenimentului au fost direcționate echipajele Terapie Intensivă Mobilă (TIM), Autospeciala pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM) și o ambulanță de tip C1 (cu medic), urmând să sosească suplimentar și trei ambulanțe de tip B (cu echipaj de urgență)”, a specificat medicul.

ȘTIRE INIȚIALĂ

În urma impactului au rezultat 5 victime, dintre care 2 se află în stare de inconștiență, pentru acestea fiind aplicate manevre de resuscitare conform protocolului medical.

La fața locului intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, și UPU SMURD, cu:

•1 autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM);

•1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS);

•1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM);

. 1 autospecială de primă intervenție (AMOP).

De asemenea, sprijinul medical este asigurat de trei echipaje SAJ Iași.

Intervenția este în desfășurare. Forțele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor victimelor, stabilizarea acestora și transportul către unități spitalicești.

