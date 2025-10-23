MICA PUBLICITATE
Local

Accident cu victime la Belvedere: un autoturism a intrat în plin într-un autobuz CTP de pe linia 41

De Florentina SANDU
joi, 23 octombrie 2025, 20:16
Accident cu victime la Belvedere: un autoturism a intrat în plin într-un autobuz CTP de pe linia 41

Un accident rutier a avut loc în această seară, în zona Belvedere din municipiul Iași. Un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz, după ce șoferul autoturismului a încercat să vireze la stânga, către stația de carburanți MOL, manevră interzisă în acel punct.

Autobuzul CTP mergea pe linia 41 și se îndrepta spre capăt CUG. Șoferul autoturismului a vrut să vireze la stânga, către benzinăria Mol, dar acolo este interzis virajul la stânga și a fost lovit lateral de autobuz aflat în mers regulamentar.  În urma impactului, o persoană din autoturism a fost rănită ușor.

La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Poliției Rutiere și o ambulanță. Cadrele medicale au acordat îngrijiri victimei, care a fost ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare. 

Traficul în zonă a fost îngreunat pentru câteva zeci de minute, până la finalizarea măsurătorilor efectuate de polițiști.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Etichete: accient, autobuz, autoturism, belvedere, victime

