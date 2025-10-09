Accident straniu în curtea Institutului de Psihiatrie Socola. Cazul a ajuns în fața judecătorilor, dar prima soluție nu a adus pacea

Judecătorii ieșeni au avut de soluționat o dispută iscată dintr-un accident produs într-un loc mai puțin obișnuit. Șoferii a două mașini aflate în curtea Institutului de Psihiatrie nu s-au înțeles cine să treacă primul. Cel care a sfârșit sancționat de polițiști a apelat la justiție.

După cum au consemnat polițiștii, Mihai F. fusese sancționat din cauza faptului că pe 9 iulie anul trecut, aflat la volanul unui Volkswagen, depășise mai multe autoturisme parcate pe banda sa de rulare, intrând în fața unui BMW aflat pe drumul prioritar și condus de Dan G. Pentru a evita un impact frontal, Dan G. virase, intrând în coliziune cu un stâlp și un copac. Faptul avusese ca urmare pentru Mihai F. suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile.

Un alt punct de vedere

Magistrații Judecătoriei au văzut altfel filmul accidentului față de polițiști. Drumul pe care avusese loc incidentul nu era amenajat din punct de vedere rutier, neexistând marcaje de delimitare a benzilor de circulație. Pe partea dreaptă, pe sensul de mers al lui Mihai F. se aflau parcate mai multe autovehicule, pe care trebuise să le ocolească. Și pe sensul de mers al lui Dan G. se afla parcat un autoturism. Cel care forțase trecerea, schimbând direcția de mers și intrând pe banda de circulație a celuilalt fără să se asigure fusese șoferul BMW-ului, nu al VW-ului.

„Rezultă, aşadar, că accidentul nu s-a produs ca urmare a unei depăşiri neregulamentare din partea petentului, ci ca urmare a unei manevre imprudente din partea conducătorului celuilalt vehicul, în contextul unui drum cu vizibilitate redusă şi obstacole (autovehicule staţionate) care necesitau o adaptare constantă a traiectoriei de mers”, au apreciat magistrații.

Poliția nu s-a împăcat cu decizia primei instanțe

Aceștia au admis plângerea lui Mihai F. și au dispus anularea procesului-verbal de contravenție. Sentința Judecătoriei a fost contestată de Inspectoratul Poliției Județene. Dosarul a intrat pe rolul Tribunalului, această instanță urmând să stabilească primul termen de judecată a apelului.

