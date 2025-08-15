Accidentul mortal de la Târgu Frumos a fost provocat din cauza unei sperieturi? Ipoteză de lucru pe masa polițiștilor

Accidentul grav care a avut loc ieri la ieșirea din Târgu Frumos către Pașcani este cercetat de către polițiști, iar aceștia au mai multe variante de lucru.

Una dintre ipoteze ar fi că autoturismul Mazda cu care se deplasau cei patru pasageri, dintre care o femeie, un bărbat (Cătălina și Andrei Costea) și două fetițe aflate pe bancheta din spate, ar fi fost mic în comparație cu rulota pe care o trăgea, ceea ce a provocat balansul și a condus la tragicul deznodământ.

Ceva s-a întâmplat la intrarea în curbă

La ieșirea din Târgu Frumos, în prima curbă la dreapta, șoferița de 49 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza rulotei care ar fi început să se balanseze și a schimbat brusc traiectoria autoturismului. Cauza balansului rulotei ar fi fost viteza prea mare cu care femeia de la volanul Mazdei a intrat în curbă sau femeia ar fi tras prea brusc de volan din cauza unei betoniere care circula aproape de axul drumului, în sens invers, iar șoferița s-ar fi speriat. Conducătorul camionului care a lovit în plin autoturismul Mazda a povestit cu lacrimi în ochi tragedia.

In video se poate observa că în momentul în care betoniera se apropie de curbă, autoturismul Mazda trage destul de mult spre partea dreaptă a drumului (Sursa video: Info Trafic Iași)

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici (n.r. – cu TIR-ul pe câmp). Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit, împreună cu mai multe persoane, să scoatem doar copiii de pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi eliberați decât după ce au venit cei de la descarcerare. Persoana din dreapta este acolo jos (n.r. – decedată)”, a povestit șoferul TIR-ului.

De altfel, rulota pe care o trăgea autoturismul Mazda avea o greutate ridicată deoarece era plină cu lucruri diverse: biciclete, aragaz, butelie, jucării, oale, pături și altele. Polițiștii cred că pasagerii autoturismului au plecat în concediu și fiind prima parte a drumului mai ușoară, ei fiind odihniți, cel mai probabil au decis ca să conducă femeia, urmând ca după ce obosește, să urce el la volan.

Telefonul suna în continuu

Bărbatul de 49 de ani care se afla în dreapta șoferiței, nu a avut nicio șansă de scăpare: bordul mașinii l-a strivit la propriu, la fel și pe șoferiță. Nici fetițele aflate pe bancheta din spate nu au scăpat, ele aflându-se în stare gravă la spital. Polițiștii au găsit un telefon în autoturism însă era strivit. Un al doilea mobil a fost găsit de către polițiști cu ajutorul jurnaliștilor „Ziarul de Iași”, care au auzit apeluri continue. Telefonul aparținea uneia dintre fetițe și era întreg deoarece era ținut într-o geantă, care căzuse printre scaune. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili care a fost cauza accidentului.

”La data de 14 august, în jurul orei 12.45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Frumos au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 28 A, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că o femeie, de 49 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism care tracta o rulotă, pe DN 28 A, în afara localității Târgu Frumos, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat, de 50 de ani. În urma accidentului, un bărbat, de 49 de ani a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite. Bărbatul de 50 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

