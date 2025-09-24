Accidentul mortal din centrul Iașului – 150 km/h, șofer începător pe Audi Q8: cum motivează judecătorii Curții transformarea a 3 ani cu suspendare în 5 cu executare?

Accidentul provocat de Rareș Berihoi a demonstrat că poți muri chiar dacă respecți toate regulile și te asiguri suficient înainte de a traversa. Numai întâmplarea a făcut ca în calea bolidului condus de tânărul de 19 ani pe atunci să nu se afle un grup de pietoni, caz în care accidentul s-ar fi transformat într-un carnagiu. În acest mod au argumentat magistrații Curții de Apel pedeapsa aspră aplicată. „Ziarul de Iași” a consultat motivarea instanței care a întors complet pedeapsa în cazul lui Rareș Berihoi.

Magistrații Curții de Apel au explicat decizia de a desființa hotărârea primei instanțe, în urma căreia tânărul student Rareș Berihoi scăpa doar cu o pedeapsă cu suspendare, și de a-l condamna pe acesta la 5 ani de detenție. Este cea mai dură pedeapsă aplicată de judecătorii ieșeni în acest an pentru ucidere din culpă și una dintre rarele situații în care Curtea de Apel schimbă hotărârea luată de Judecătorie pe latura penală a cazului.

La 19 ani, mergea cu 150 km la oră pe bulevardul Independenței

Rareș Andrei Berihoi a fost condamnat în martie la 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, pentru un accident de circulație mortal comis în septembrie 2021, pe când avea doar 19 ani. Aflat la volanul unui Audi Q8, circula pe bulevardul Independenței cu o viteză de 150 km/h, de trei ori mai mare decât maximul permis de lege. Autoturismul a acroșat un bărbat de 58 de ani care traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni din dreptul blocului Y3. În urma impactului, trupul victimei a fost secționat în două de la mijloc, faptul datorându-se pe de o parte vitezei mașinii, iar pe de alta, formei distinctive a părții anterioare a acesteia. Deși procurorii au cerut judecarea și condamnarea lui Berihoi pentru omor calificat, judecătorii au considerat că este aplicabilă încadrarea juridică mai ușoară, cea de ucidere din culpă. Magistrații au dispus și acordarea unor daune morale în sumă de 450.000 lei și 40.000 euro către membrii familiei victimei.

Sentința Judecătoriei nu a mulțumit pe nimeni. Berihoi a contestat-o, cerând reducerea pedepsei. Acesta a invocat faptul că judecătorii nu luaseră în considerare, ca circumstanță atenuantă, faptul că tânărul ar fi suferit o criză de astm în mers, cu puțin timp înaintea accidentului. De asemenea, nu ținuseră cont nici de faptul că, după accident, tânărul fusese la psiholog și oferise familiei victimei suma de 10.000 de lei, care însă fusese refuzată. În aprecierea lui Berihoi, pentru familia victimei dosarul penal era „mai mult despre bani, nu despre suferință”.

Rudele victimei: Băiat de bani gata, obișnuit cu mașini puternice

Rudele victimei au contestat și ele sentința, cerând schimbarea încadrării juridice a faptei comise de Berihoi în omor și majorarea daunelor morale acordate. Ele au contestat afirmațiile lui Berihoi cu privire la problema medicală de care ar fi suferit și au afirmat că prin oferirea sumei de 10.000 de lei tânărul nu dăduse dovadă de vreun regret ori conștientizare a gravității faptei. Nu demonstrase că ar fi urmat ședințe de psihoterapie. Era un băiat de bani gata, obișnuit cu mașini puternice, care oferise o sumă din banii părinților.

Și procurorii au insistat asupra încadrării juridice pe care o propuseseră de la bun început, cerând judecarea lui Berihoi nu pentru ucidere din culpă, pedepsită cu cel mult 7 ani de închisoare, ci pentru omor, la care pedeapsa maximă este de 20 de ani de detenție. Ei au subliniat că viteza medie a mașinii conduse de tânăr fusese, în momentele premergătoare accidentului, de 148,5 km/h, de trei ori mai mare decât cea legală, și că trecuse cu această viteză peste mai multe treceri de pietoni.

La rândul său, asigurătorul a cerut reducerea daunelor morale, reprezentanții Euroins SA afirmând că victima fusese de fapt neglijată de familie, neputându-se vorbi de o legătură afectivă puternică, care să justifice un cuantum ridicat al daunelor.

A contestat viteza de 150 km/h: „Aveam doar 80”

Argumentele aduse de Berihoi în apelul său fuseseră prezentate și în fața instanței de fond, iar magistrații Curții de Apel au apreciat că ele fusese judecate corect. Legal, recunoașterea faptei, așa cum este ea descrisă în rechizitoriu, asigură inculpatului o reducere cu o treime a limitelor pedepsei. Berihoi însă nu făcuse acest lucru. Dimpotrivă, el contestase viteza consemnată de anchetatori, afirmând că autoturismul său avusese doar aproximativ 80 km/h. În cele din urmă, se demonstrase însă că viteza fusese cea avansată de procurori. Berihoi arătase că suferea într-adevăr de astm, dar nu demonstrase că avusese o criză taman înainte de accident. Dimpotrivă, imediat după ce coborâse din mașină, nu părea să aibă vreo problemă cu respirația. Suma de 10.000 de lei oferită rudelor a fost caracterizată de judecători ca modică, neputând dovedi bunele intenții ale autorului accidentului.

Pe de altă parte, cererea de schimbare a încadrării juridice nu putea fi acceptată, câtă vreme nu se putuse demonstra indubitabil intenția lui Berihoi de a ucide. Tânărul dăduse dovadă de un comportament iresponsabil, o altă interpretare nu putea fi susținută cu probe certe.

„Datele cauzei nu permit a se considera probată mai mult decât o apreciere eronată și ușuratică din partea conducătorului auto că o apariție neașteptată a unui pieton sau a unui alt pericol nu s-ar putea produce, dată fiind ora înaintată și traficul redus, în acest sens trebuind avute în vedere, astfel cum corect a reținut și prima instanță, vârsta inculpatului și lipsa experienței sale la volan”, au explicat judecătorii.

Vârsta șoferului, experiența redusă la volan, faptul că Berihoi nu cunoștea posibilitățile tehnice ale mașinii pe care o condusese doar de puține ori, neatenția erau tot atâția factori care înclinau balanța mai degrabă spre culpă decât spre intenție, fie ea și indirectă.

Magistrații Curții i-au contrazis pe linie pe cei de la Judecătorie

Magistrații Curții de Apel au acceptat menținerea încadrării juridice în ucidere din culpă, dar nu și decizia luată de colegii de la instanța inferioară. „În mod vădit, tratamentul sancționator ales de prima instanță a fost unul excesiv de clement”, au subliniat judecătorii. De fapt, magistrații Judecătoriei se contraziceau singuri. În sentința pronunțată, ei menționau că se impune aplicarea unei pedepse de nivel mediu ca severitate, dar 3 ani cu suspendare era mai degrabă o pedeapsă orientată spre minim. Lipsa antecedentelor penale, vârsta și șansele de integrare în societate fuseseră argumente luate în considerare de magistrații Judecătoriei. Pe de altă parte, dată fiind tocmai vârsta inculpatului, ar fi fost „neobișnuit și îngrijorător” ca el să aibă antecedente penale.

Judecătorii instanței inferioare afirmaseră că fiecare viață pierdută într-un accident auto valorează la fel. Ei trecuseră peste modalitatea oribilă în care victima își pierduse viața, cu corpul secționat în două, explicând-o tehnic prin forma părții anterioare a autoturismului. Magistrații Curții de Apel nu au fost de acord cu această idee.

Pentru evadare, va primi până la 3 ani de închisoare în plus

„La fel cum nu se poate afirma că viața victimei din această cauză ar valora mai mult decât a altor victime de vârste similare din alte cauze având ca obiect infracțiuni de ucidere din culpă, în egală măsură nu se poate afirma că nu contează modalitatea în care această viață a fost luată și caracterul absolut traumatizant al acestui episod pentru rudele supraviețuitoare și pentru oricine a fost martor ocular la momentul accidentului sau la cele imediat următoare. Instanța de apel are dificultăți în a-și imagina o modalitate mai brutală și mai crudă în care o faptă din culpă să poată cauza moartea unei persoane”, au arătat judecătorii.

Dacă nici pentru o moarte atât de teribilă nu se aplica o pedeapsă cu executarea în regim de detenție, atunci la ce bun mai prevedea Codul Penal o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare? Magistrații Curții de Apel au conchis că Judecătoria valorificase excesiv circumstanțele personale ale inculpatului, ajungând să aplice o pedeapsă care nu corespundea câtuși de puțin gravității faptei. O pedeapsă de trei ani cu suspendare putea fi aplicată și unui camionagiu care lovește un pieton aflat în unghiul mort, la o manevră în marșarier deși ține de evidență faptul că circumstanțele culpei sunt clar diferite.

Curtea de Apel a dispus majorarea pedepsei aplicate lui Berihoi la 5 ani de închisoare, situație în care suspendarea executării nu mai este posibilă. De asemenea, daunele morale acordate fratelui victimei au fost majorate de la 25.000 euro la 40.000 euro, în echivalent lei. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Berihoi se sustrage însă de la executarea pedepsei, el fiind dat în urmărire generală. Când va fi capturat, la cei 5 ani de detenție urmează să se adauge un spor dat de calitatea sa de evadat. Pentru această infracțiune, Codul Penal prevede o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare.

