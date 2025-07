Achiziție bombă. România cumpără din Israel un sistem de apărare pentru 2,2 miliarde dolari de la compania Rafael/VIDEO

Ministerul Apărării din România a anunțat astăzi că a selectat compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems drept câștigătoare a licitației pentru achiziția unui sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune (V/SHORAD). Valoarea licitației este estimată la 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), iar rapoartele anterioare indică faptul că sistemul oferit de Rafael este Spyder, scrie globes.co.il.

Semnarea contractului este doar o procedură formală

Acordul dintre Ministerul Apărării din România și Rafael nu a fost încă semnat, însă declarația ministerului indică faptul că decizia a fost luată, iar semnarea este o procedură formală. După semnare, acest contract va deveni a doua cea mai mare vânzare de armament realizată vreodată de statul Israel, după vânzarea sistemului de apărare antirachetă Arrow 3 către Germania în 2023, pentru 3,5 miliarde de dolari. Acea vânzare a doborât recordul anterior stabilit de vânzarea sistemelor Barak 8 (MRSAM) către India în aprilie 2017, pentru 1,6 miliarde de dolari. Aproximativ o lună mai târziu, rachete navale Barak 8 au fost vândute pentru încă 630 de milioane de dolari.

Spyder este un sistem avansat de apărare antiaeriană, aflat deja în uz operațional în mai multe armate din lume, inclusiv în Cehia și Maroc. Acesta oferă soluții de apărare aeriană pe diferite distanțe și împotriva unei varietăți de amenințări aeriene, inclusiv drone, avioane, elicoptere și rachete balistice cu rază scurtă. Sistemul interceptează amenințările folosind două familii de interceptori fabricați de Rafael – Python și Derby.

Licitația câștigată de Rafael a fost aprobată de Parlamentul de la București în 2020, iar procesul de achiziție a început în 2023. Acest acord strategic completează achizițiile României în domeniul apărării aeriene, care au inclus sisteme portabile de rachete lansate de pe umăr și platforme pentru amenințări cu rază lungă.

România intenționează să finanțeze parțial contractul folosind fonduri europene, inclusiv prin Ammunition Production Support Act (ASAP) și Strengthening the European Defense Industry through Joint Procurement Act (EDIRPA). Acestea vor impune companiei israeliene subcontractarea producției către firme din Europa, în special din România. Cu toate acestea, Rafael are o experiență vastă în integrarea companiilor externe, seria sa de rachete antitanc Spike, bine cunoscută, fiind produsă în Europa de compania Eurospike, un joint venture între Rafael și două companii europene, cu participații egale.

Dincolo de valoarea ridicată a contractului, acesta reprezintă o realizare semnificativă pentru Rafael, având în vede

Rafael a învins Germania și Franța

re concurenții puternici pe care i-a învins în cadrul licitației: compania sud-coreeană League NEX1 a fost eliminată anul trecut din proces din cauza unor probleme legate de documentația licitației, dar concurenți mai importanți au fost gigantul european MBDA și compania germană Diehl. MBDA, cu sediul la Paris, a oferit sistemul Mistral 3, iar Diehl a propus sistemele IRIS. În urmă cu aproximativ o lună, Rafael a rămas singurul ofertant în cursă, însă existau îngrijorări că licitația ar putea fi anulată din cauza unor neconcordanțe între compania israeliană și Ministerul român al Apărării. Astăzi s-a clarificat că aceste neconcordanțe au fost rezolvate, ceea ce a dus la finalizarea contractului.

Un avantaj esențial al sistemului Spyder, care probabil a influențat procesul decizional al părții române, este posibilitatea utilizării sale în versiunea unică „All in ONE”. Această configurație oferă un sistem complet de apărare antiaeriană care include: radar integrat, echipament electro-optic dedicat, sistem avansat de comandă și control, precum și interceptori Python și Derby, toate instalate pe un singur vehicul.

Această configurație reprezintă o soluție optimă de apărare aeriană pentru protecția punctelor strategice sau pentru forțele mobile, fie ca parte a unei baterii Spyder, fie într-o desfășurare independentă, operată de o echipă minimă. Într-un test desfășurat în ianuarie 2024 în Israel, au fost simulate mai multe scenarii ce reflectă amenințări actuale și viitoare, iar sistemul Spyder, în noua sa configurație, a interceptat cu succes o dronă într-un scenariu operațional provocator, cu o lovitură directă și precisă.

