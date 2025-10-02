Achiziții la Primăria Iași: copertine pentru stațiile CTP și parcometre pentru noile străzi unde municipalitatea va impune taxe

Parcometrele au fost achiziționate prin atribuire directă, în timp ce pentru copertine este organizată o licitație.

Firma Fast Park Co (București) va livra municipalității șapte parcometre. Acestea vor echipate cu panou solar, consolă, baterie și alte dotări. Fiecare parcometru va permite plata atât cu cardul bancar, cât și cu monede. Achiziția se ridică la aproape 250.000 lei (fără TVA) și a fost atribuită în mod direct, prin intermediul sistemului electronic național. În principal, parcometrele au fost achiziționate pentru a fi montate pe noile străzi incluse de către Primăria Iași în zone tarifare.

În context, reamintim că, prin intermediul unei hotărâri de Consiliul Local, Primăria a introdus tarif de parcare în cazul a peste 4.100 de locuri la bordură pe mai multe artere de circulație atât în zona centrală, cât și în cartiere. Deocamdată, tarifele pe noile străzi nu sunt în vigoare, urmând să fie amplasate indicatoare și parcometre în acest sens.

14 copertine vor fi montate în stațiile de transport

O altă achiziție a municipalității din această perioadă vizează furnizarea a 14 copertine pentru dotarea peroanelor din stațiile de transport public. Primăria estimează că va cheltui peste 400.000 lei în acest sens, deschiderea ofertelor fiind programată pe 17 octombrie.

Municipalitatea vrea construcții modulare realizate din structură metalică de rezistență, sablate și protejate ancoroziv. În același timp, pereții, acoperișul și lateralele trebuie să fie placate cu panouri din aluminiu, de culoare gri antracit.

„Panourile vor fi proiectate astfel încât să poată fi inscripționate cu mesaje publicitare sau elemente grafice de către beneficiar ori companiile de publicitate, utilizând tehnologii rezistente la factorii de mediu”, potrivit documentației de atribuire a contractului.

Primăria a mai cheltuit zilele acestea circa 100.000 lei pentru diverse pachete software.

