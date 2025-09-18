Acțiune a polițiștilor rutieri din Iași: peste 30 de sancțiuni aplicate și 13 permise reținute într-o zi

La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru creșterea siguranței pe drumurile din municipiu.

În urma activităților, au fost efectuate 31 de testări cu aparatul alcooltest și aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru neacordarea priorității pietonilor. Restul amenzilor au vizat alte abateri de la regimul rutier. Valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la 20.452,5 lei. Totodată, polițiștii au reținut 13 permise de conducere și un certificat de înmatriculare.

Un exemplu este cazul unui bărbat de 31 de ani, din municipiul Iași, care, în după-amiaza zilei de 16 septembrie, a condus un autoturism pe strada Silvestru și nu a oprit la trecerea pentru pietoni, deși aceasta era marcată și semnalizată corespunzător. Grupul de pietoni se afla regulamentar în traversarea străzii. Șoferul a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

„Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere, în special a celor care pun în pericol siguranța pietonilor și a celorlalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

