Acțiune de amploare a Poliției din Iași. Toate blocurile din municipiu, apartament cu apartament, la control

Poliția din Iași a cerut administratorilor și președinților de asociații de proprietari să actualizeze cartea de imobil, documentul în care sunt trecuți toți cei care locuiesc într-un bloc, fie proprietari, fie chiriași. Cum solicitarea a fost transmisă telefonic și nu în baza unui document oficial, zvonurile și interpretările nu au întârziat să apară: fie că s-ar căuta „niște ruși”, fie că evidența ar putea servi unei eventuale mobilizări a populației. „Ziarul de Iași” a solicitat explicații Inspectoratului Județean de Poliție.

„Creșterea siguranței în comunitate”

Potrivit autorităților, interesul pentru cartea de imobil are legătură cu evoluția orașului, dezvoltarea urbană și schimbările constante de populație. Municipiul Iași este un pol regional de dezvoltare, în ultimii ani fiind construite multe imobile noi, mulți cetățeni originari din alte județe și-au stabilit domiciliul sau reședința în oraș și în zona metropolitană, se arată în răspunsul transmis de IPJ Iași pe adresa „Ziarului de Iași”. În document se precizează și că în prezent „activitățile de cunoaștere a populației (…) se derulează cu intensitate sporită, ca urmare a măsurilor adoptate pentru creșterea siguranței în comunitate”.

Între obiectivele pe care și-a propus poliția să le atingă după verificarea cărților de imobil este și „identificarea adreselor la care locuiesc mai mult de 10 persoane, urmând a se stabili dacă actele de identitate au fost emise în conformitate cu prevederile Legii 162/2023 pentru modificarea și completarea O.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români”.

Unul dintre obiective este intrarea în legalitate

Poliția precizează că are în vedere mai multe direcții concrete de acțiune. Se urmărește, în primul rând, actualizarea situațiilor și a documentelor care țin de asociațiile de proprietari și de cărțile de imobil, pentru ca evidențele să fie corecte și la zi. Totodată, autoritățile pun accent pe actualizarea evidenței cetățenilor de pe raza de competență, astfel încât fiecare modificare – fie apariția unui chiriaș, fie plecarea cuiva – să fie menționată imediat în cartea de imobil a asociației. O altă prioritate o reprezintă intrarea în legalitate a persoanelor care nu au declarat reședința sau domiciliul la adresa unde locuiesc efectiv; acestea trebuie să își reglementeze situația într-un termen rezonabil din momentul în care sunt informate despre obligația legală.

În paralel, poliția arată că va lua măsuri față de persoanele care nu respectă aceste obligații, verificând legalitatea domiciliului cetățenilor de pe teritoriul județului Iași. Nu este neglijată nici activitatea de ținere a evidenței locatarilor prin cartea de imobil, aceasta urmând să fie controlată pentru a se asigura că regulile sunt aplicate unitar.

Ce este Cartea de imobil

Cartea de imobil este un registru al locatarilor unui bloc sau al unei clădiri cu mai multe apartamente. Deși în trecut era gestionată de MAI, în prezent responsabilitatea actualizării acesteia revine administratorului sau președintelui asociației de proprietari.

Obligațiile sunt ferme și pentru cei care locuiesc efectiv în imobil. Aceștia trebuie să prezinte actul de identitate atunci când li se solicită, pentru ca evidența să fie actualizată. Refuzul ori amânarea nu sunt simple scăpări birocratice, ci contravenții sancționate cu amenzi între 500 și 1.000 de lei. Situația se complică și mai mult pentru cei care găzduiesc alte persoane: dacă acestea nu au înscrisă în act adresa reală la care locuiesc, gazda are un termen de 15 zile pentru a merge împreună cu ele la serviciul de evidență a persoanelor, unde trebuie exprimat consimțământul de primire în spațiu. Nerespectarea termenului duce, și aici, la sancțiuni.

În spatele acestor reguli se află un cadru legislativ bine conturat. Hotărârea de Guvern nr. 295/2021 prevede că Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Română, organizează, îndrumă și controlează întreaga activitate de ținere a evidenței prin cartea de imobil. Documentul se întocmește în cel mult 30 de zile de la darea în folosință a unei clădiri de locuințe și, de regulă, pentru fiecare scară sau corp separat. Șefii unităților de poliție sunt cei care răspund de buna funcționare și de actualizarea acestor registre (vezi în foto forma și conținutul cărții de imobil).

Atribuțiile responsabililor cărții de imobil nu se opresc la simpla înscriere a numelor. Ei trebuie să introducă datele persoanelor în termen de 15 zile de la sosire, să îi atenționeze pe cei care au actele expirate ori nu și-au declarat corect domiciliul sau reședința și să păstreze documentul în bune condiții. Cartea de imobil poate fi prezentată doar polițiștilor sau funcționarilor de la serviciile de evidență a populației, iar datele se gestionează în conformitate cu normele europene privind protecția datelor personale. Dacă responsabilul se mută, documentul rămâne în grijă președintelui asociației de proprietari.

Înscrierea locatarilor se face doar pe baza actelor de identitate valabile sau, în cazul copiilor sub 14 ani, pe baza certificatului de naștere. Fotocopiile nu pot fi cerute, dar documentele pot fi verificate vizual pentru conformitate. Legea 196/2018 adaugă un rol esențial și președintelui asociației de proprietari, care trebuie să întocmească și să actualizeze cartea de imobil, astfel încât situația reală a locatarilor să fie reflectată fidel și permanent.

