Acțiune de amploare a Poliției Rutiere Iași: amenzile au curs fluviu. Cinci șoferi periculoși au fost scoși din trafic

Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat, în zilele de 4 și 5 octombrie, acțiuni de control pe principalele artere din municipiul Iași și în zonele limitrofe, pentru prevenirea accidentelor și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră.

Acțiunile au vizat, în special, neacordarea priorității de trecere și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în timpul controalelor au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.832 de lei. Dintre acestea, 3 au fost pentru neacordarea priorității vehiculelor care aveau acest drept, iar restul pentru alte abateri rutiere.

Polițiștii au efectuat 144 de testări cu aparatul alcooltest, iar cinci conducători auto au fost scoși din trafic, după ce au fost depistați conducând în stare de ebrietate sau încălcând grav regulile de circulație. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, conform legislației în vigoare.

Totodată, în urma verificărilor tehnice efectuate, trei autovehicule au fost oprite din circulație deoarece nu prezentau siguranță pe drumurile publice. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea defecțiunilor constatate. „Scopul acestor acțiuni este creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor cu consecințe grave. Polițiștii rutieri vor continua verificările și în zilele următoare”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

