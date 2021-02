Activistul de mediu operat în Germania va fi transferat într-o clinică de recuperare

„Am trecut de cea mai dificilă perioadă, şi vreau să vă anunţ că cele trei operaţii efectuate aici în Germania au rezultatul aşteptat! Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste reuşite şi vouă, celor care v-aţi rugat, aţi donat sau aţi trimis un gând bun către mine! Am stat 5 zile la Terapie Intensivă, o perioadă grea, dureri sunt şi acum, dar privesc încrezător înainte şi ştiu că lucrurile merg în direcţia bună”, a spus acesta.

Daniel Bodnar a postat pe pagina sa de Facebook detalii despre starea sa de sănătate, precum şi mulţumiri celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă pentru el. „Va fi o recuperare de durată, paşi mici, dar trebuie luptat! Chiar dacă, la început, doctorii ne-au descurajat şi au spus familiei că nu are rost să se zbată atât de mult cu recuperarea sau operaţia piciorului drept că oricum voi fi paralizat de la mijloc în jos, noi am înţeles că Omul face cât poate, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. A fost un accident cumplit. Îi mulţumesc lui Dumnezeu încă o dată că sunt în viaţă! Lupt, lupta continuă, şi ştiu că ne vom revedea curând. Doamne ajută! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă păzească de orice rău! Fiţi sănătoşi”, a mai completat bărbatul.

Daniel Bodnar a fost implicat într-un accident rutier grav în noaptea de 19 ianuarie şi iniţial a fost spitalizat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, solicitând ulterior transferul în Germania.