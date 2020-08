Actor ieșean, băgat în spital dintr-un pumn. Pățanie mărturisită la aniversare

Ion Sapdaru a povestit pe Facebook o întâmplare din 1994, când în timpul unui spectacol a fost lovit cu pumnul în piept de un coleg de scenă masiv. Un plămân i-a fost tasat între coaste, iar el a fost salvat de Marcel Iureș, care l-a dus la spital.

"Primul meu film in Romania l-am facut cu Marcel Iures . Cum a fost ?

In secolul trecut , cam prin 1994 , Alexandru Dabija pe atunci director la Odeon, a facut ,,Adunarea femeilor'' la Teatrul National din Iasi , un spectacol teribil cu un falus de 3 metri in centrul scenei. Maestul Dabija ne-a invitat intr-o ministagiune la Bucuresti . In prima seara, Dan Aciobanitei, regretatul nostru coleg, care avea 170 de kile mi-a tras un pumn zdravan in piept, asa cerea mizanscena. Am simtit ca m-a lovit un tanc dar luat de emotia spectacolului am mers mai departe . Noaptea insa in hotel , am simtit ca ma sufoc . Am reusit sa-mi trezesc colegul de camera care, speriat, l-a chemat urgent pe directorul teatrului. Val Condurache a venit in fuga si vazandu-ma ca abia mai respir a inceput sa-mi dea pumni in spate,cam cum faceam noi cu televizorul cu lampi cand nu mergea. Caci in seara urmatoare aveam spectacol si erau vandute toate biletele. Spre dimineata eram mai mult mort . Si la un moment dat se deschide usa si intra in fuga Marcel Iures, il sunase Dabija.Ma ajuta sa ma imbrac si ma duce la spital . La spital toti au sarit sa-l intrebe ce s-a intamplat , nimeni nu se uita la mine , normal . M-au bagat imediat la o radiografie pulmonara , s-au uitat pe film si au vazut ca unul din plamanii mei,dupa pumnul primit era tasat intre coaste . Mi-au dat niste pastile de decongestionare, in cateva ore am fost ok si am jucat spectacolul . La bairamul de dupa i-am multumit lui Marcel Iures ca m-a salvat si i-am spus: .

- Sunt fericit ! Sunt de doua zile in Bucuresti si deja am facut un film cu Iures".

