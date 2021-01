Actorii Ben Affleck şi Ana De Armas s-au despărţit după aproximativ un an de relaţie

Potrivit unei surse, cuplul s-a despărţit luna această, în termeni amiabili. „ A fost ceva de comun acord şi complet amiabil. Se află în diferite puncte ale vieţii lor acum şi se respectă foarte mult”.

Actorul american, în vârstă de 48 de ani, şi actriţa de origine cubaneză, în vârstă de 32 de ani, s-au cunoscut în toamna lui 2019, pe platourile de filmare pentru „Deep River”. Filmările s-au încheiat în New Orleans, în noiembrie, iar de atunci, ei au fost fotografiaţi împreună cu mai multe ocazii.

Relaţia lor a început după ce Aflleck a încheiat legătura cu Shauna Sexton, model Playboy în vârstă de 22 de ani.

În luna februarie 2020, Ben Affleck a acordat mai multe interviuri pentru a promova cel mai nou film în care joacă, „The Way Back”. El a vorbit despre căsnicia eşuată cu Jennifer Garner şi despre dependenţa de alcool. O lună mai târziu, a fost văzut alături de Ana de Armas în Havana, oraşul ei natal, apoi în Costa Rica şi în Los Angeles.

Ana de Armas, care şi-a început cariera cu roluri în seriale spaniole, a jucat în „Knives Out”, alături de Daniel Craig. Ea face parte şi din distribuţia celui de-al 25-lea film din seria „James Bond”, care va fi lansat anul acesta.

Actorul şi regizorul, care a jucat anul trecut în drama „The Way Back”, a încheiat recent filmările pentru „The Last Duel”, regizat de Ridley Scott. Affleck a mai semnat regia pentru „Gone Baby Gone”, „The Town”, „Live By Night” şi „Argo”, care a fost recompensat cu Oscar. El a primit primul trofeu al Academiei americane în 1997, pentru scenariul „Good Will Hunting” scris împreună cu Matt Damon.

În luna august a anului trecut, a semnat pentru a regiza şi produce „The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood”, despre filmul clasic „Chinatown”. Affleck va adapta cartea lui Sam Wasson, va regiza filmul şi îl va produce împreună cu Lorne Michaels, creatorul „Saturday Night Live”.