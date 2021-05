Actorul Billy Porter, starul serialului „Pose”, a dezvăluit că este infectat cu HIV de 14 ani

El a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Nu mai există stigmat - să terminăm cu asta. Este timpul”. Porter a devenit cunoscut pe Broadway, câştigând un premiu Tony pentru rolul din „Kinky Boots” în 2013.

În 2019, a câştigat un Emmy pentru rolul Pray Tell în serialul „Pose” al lui Ryan Murphy, care i-a adus şi două nominalizări la Globurile de Aur, în 2019 şi 2020.

„Fac parte din generaţia care ar fi trebuit să ştie mai bine şi s-a întâmplat oricum”, a mai spus. „Ruşinea de atunci a fost combinată cu cea deja din viaţa mea şi m-a redus la tăcere. Seropozitiv - unde am crescut eu, într-o familie penticostală - este pedeapsa lui Dumnezeu”.

El a precizat că le-a spus „tuturor celor care trebuie să ştie”, explicând: „Am încercat să am o viaţă şi o carieră şi nu eram sigur că pot dacă ştiau despre asta persoanele nepotrivite. Ar fi fost doar un alt mod pentru ca oamenii să mă discrimineze într-o profesie deja discriminatoare. Aşa că m-am gândit la asta cât de puţin am putut. Am încercat să o blochez”.

Porter a mai spus că dezvăluie acum pentru că „este timpul să creştem şi să megem mai departe pentru că ruşinea este distructivă şi, dacă nu o gestionăm, poate distruge totul în calea ei”.

Actorul a adăugat că nici mamei lui nu i-a spus până de curând: „Îmi era ruşine. Eram statistica pe care o pevedea toată lumea. Aşa că am făcut un pact cu mine să o las să moară înainte de a-i spune. Asta aşteptam, ca să fiu sincer. Când am mutat-o în Actors Fund Nursing Home, m-am gândit că nu o să stea mult acolo, apoi o să îmi scriu cartea şi voi mărturisi şi ea nu va trebui să trăiască cu ruşinea de a avea un copil seropozitiv. Asta era acum cinci ani. Nu pleacă nicăieri”.

Billy Porter se simte acum „eliberat” şi urmează tratamentul specific. „Aşa arată acum infectarea cu HIV. Voi muri din altă cauză înainte de a muri de asta”.