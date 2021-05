Actorul Chris Noth revine în rolul Mr. Big din noul capitol "Sex and the City" la HBO Max

Actorul Chris Noth îşi va relua rolul Mr. Big în noul capitol din franciza "Totul despre sex/ Sex and the City" cu 10 episoade a cărui producţie va începe la New York în această vară.

"Sunt încântat să lucrez din nou cu Chris la "And Just Like That...". Cum să facem un nou capitol din "Sex And The City" fără Mr. Big al nostru?". a spus producătorul executiv Michael Patrick King.

Potrivit HBO Max, serialul urmăreşte personajele Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) şi Charlotte (Kristin Davis) în timp ce "fac trecerea de la realitatea complicată a vieţii şi prieteniei când aveau 30 de ani către şi mai complicata viaţă şi prietenie la 50 de ani".

Noth, nominalizat la SAG Award şi de două ori la Globurile de Aur, a devenit cunoscut pentru rolul Mr. Big din "Totul despre sex/ Sex and the City" în care a jucat între anii 1998 şi 2004. A mai jucat rolul dectectivului Mike Logan din "Law & Order", dar şi personajul Peter Florrick din drama "The Good Wife" cu Juliana Margolis.

Aflați amănunte de pe news.ro.