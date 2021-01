Actorul francez Jean-Pierre Bacri a murit de cancer la vârsta de 69 de ani

Scenaristul filmelor "Smoking/ No Smoking'", "Un air de famille", "On connaît la chanson" şi "Le Goűt des autres", care i-au adus premiul César pentru "cel mai bun scenariu" alături de Agnès Jaoui, partenera sa între 1987 şi 2012. El a câştigat şi trofeul pentru "cel mai bun actor pentru rol secundar" în "On connaît la chanson".

Figură a teatrului şi cinema-ului francez, Jean-Pierre Bacri ocupa un loc ales pentur public pentru rolurile sale de anti-eroi şi dezabuzaţi, dar profund umane. Actorul şi autorul mărturisea acum câţiva ani că nu iubeşte eroii. "Nu cred în tipurile de fericire extaziate": "urmăriţi experienţa trăită, modestie, pudoare", "a refuza înşelăciunea" este o profesie de credinţă.

Talentul său a explodat alături de Agnès Jaoui, care l-a întâlnit în 1987 la teatru în "L'anniversaire" de Pinter. Împreună cu ea a scris mai multe piese de teatru. Foarte repede, cei doi "Jacri" - aşa cum i-a numit regizorul Alain Resnais - şi-au coordonat umorul acid şi darul observaţiei pentru a scrie la patru mâini. Prima lor piesă, "Cuisine et dépendances" (1992), a fost un succes repede adaptat în cinema, la fel ca "Un air de famille" (1996).