Actorul Mark Ruffalo şi-a cerut scuze după ce a sugerat că Israelul comite "genocid" contra palestinienilor

Într-un mesaj pe Twitter, el şi-a cerut scuze că a implicat Israelul într-un "genocid" cu privire la palestinieni. O mea culpa publicată pe contul de Twitter, care este pentru actor portavoce în revendicările referitoare la angajamentul pentru apărarea mediului şi justiţia socială.

"M-am gândit şi vreau să-mi cer scuze pentru mesajele despre recenta luptă Israel/Hamas care au sugerat că Israelul comite "genocid". Este inexact, este agitator, nerespectuos şi aluziile mele au fost folosite pentru a justifica antisemitismul de aici şi de peste hotare. Este timpul să evit exagerările", a scris actorul pe Twitter.

Niciuna dintre afirmaţiile publicate de actor cu privire la conflict nu evocă explicit un "genocid". Dar unul dintre mesajele sale face analogie între conflictul israelo-palestinian şi apartheid. "1.500 de palestinieni sunt ameninţaţi cu expulzarea la Ierusalim. 200 de manifestanţi au fost răniţi şi 9 copii ucişi", a scris el pe 11 mai, mesaj pe care nu l-a şters. "Sancţiunile impuse Africii de Sud au permis eliberarea cetăţenilor de culoare. Este timpul ca sancţiunile să se aplice Israelului pentru ca palestinienii să fie eliberaţi".

Mark Ruffalo, născut în orasul industrial Kenosha, Wisconsin, pe 22 noiembrie 1967, a fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei Americane de Film pentru rolurile secundare din filmele "Spotlight" (2015), "Foxcatcher" (2014) şi "The Kids Are All Right" (2010) şi de două ori la Globurile de Aur.

