Actorul Michael Sheen a înapoiat însemnele Ordinului Imperiului Britanic

Sheen, în vârstă de 51 de ani, a spus că a luat decizia după ce a cercetat istoria Ţării Galilor, unde s-a născut, pentru o prelegere despre Raymond Williams, scriitor şi teoretician marxist. A decis să nu anunţe acest lucru în 2017, deoarece s-a gândit că unii îl vor considera insultător, şi a preferat să o facă săptămâna aceasta, într-un interviu acordat editorialistului Owen Jones.

„Raymond Williams a scris o lucrare «Who Speaks For Wales» în 1971 şi am ales-o ca punct de plecare pentru prelegerea mea. Iar în cercetarea mea pentru prelegere am aflat multe despre istoria Ţării Galilor. Până când am terminat de scris prelegerea, imi amintesc că m-am gândit «am de făcut o alegere» - fie nu livrez această prelegere şi păstrez ordinul cavaleresc, fie o livrez şi îl înapoiez. Am vrut să dau prelegerea şi am înapoiat însemnele Ordinului Imperiului Britanic”.

Sheen a precizat că nu a vrut să jignească prin asta şi că s-a simţit „incredibil de onorat” să primească distincţia despre care a spus că l-a ajutat atât în carieră, cât şi în afara ei. „Am realizat că aş fi un ipocrit dacă spuneam lucrurile pe care urma să le spun în prelegere despre natura relaţiei dintre Ţara Galilor şi statul britanic”, a adăugat el.

Născut pe 5 februarie 1969, Michael Christopher Sheen a devenit cunoscut ca actor de film în anii 2000, mai ales pentru pelicule biografice precum „The Deal” (2003), „Regina/ The Queen” (2006), şi „O relaţie specială/ The Special Relationship” (2010), filme în care a interpretat rolul politicianului britanic Tony Blair. Michael Sheen a mai juca roluri precum actorul de comedie Kenneth Williams în filmul „Kenneth Williams: Fantabulosa!” (2006), David Frost în filmul „Frost/Nixon” (2008), dar şi managerul de fotbal Brian Clough în „Numele Jocului: Fotbal/ The Damned United” (2009).

Actorul şi-a început cariera în teatru în anii 1990, după ce a urmat cursurile Royal Academy of Dramatic Art din Londra. Michael Sheen a avut apariţii notabile în spectacole precum „Romeo şi Julieta” (1992), „Don't Fool With Love” (1993), „Peer Gynt” (1994), „The Seagull” (1995), „The Homecoming” (1997), şi „Henry V” (1997). Pentru apariţiile în „Amadeus”, „Look Back in Anger”, la National Theatre, „Caligula” şi „Frost/Nixon”, actorul a fost nominalizat la premiul Olivier, în anii 1998, 1999, 2003, respectiv 2006.

Între alte filme în care a apărut Michael Sheen se numără „Lumea de dincolo: Revolta Lycanilor/ Underworld: Rise of the Lycans” (2009), „Saga Amurg: Lună Nouă/ The Twilight Saga: New Moon” (2009), „TRON: Moştenirea/ TRON: Legacy” (2010) şi „Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris” (2011), regizat de Woody Allen.