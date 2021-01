Actriţa engleză Keira Knightley refuză să mai joace nud în filme regizate de bărbaţi

Într-un interviu acordat podcast-ului Chanel Connects, actriţa în vârstă de 35 de ani a spus: „Nu am o interdicţie absolută (privind scenele nud, n.r.), dar cumva am când e vorba despre bărbaţi. Este, în parte, vanitate şi este vorba şi despre privirea masculină”.

După ce mişcarea #MeToo a luat amploare în ultimii trei ani, numeroase studiouri au angajat coordonatori de intimitate pentru a superviza scenele de sex din filme şi pentru a se asigura că actorii se simt confortabil şi că sunt trataţi cu respect în timpul filmărilor.

Knightley a dezvăluit anterior că în contractele ei a fost inclusă clauza „fără nuditate” de când a devenit mamă, în 2015. Ea a mai spus în interviul recent că ar prefera să lucreze cu o regizoare, dacă filmul respectiv este centrat pe experienţe de viaţă ale unei femei. Keira Knightley a adăugat că apreciază necesitatea pentru anumite filme de a cuprinde scene nud.

„Nu vreau să fie scenele acelea oribile de sex, în care eşti uns şi toată lumea mormăie. Nu sunt interesată de asta. Sunt momente în care spui «Da, îmi dau seama unde ar merge perfect această scenă de sex în film şi, practic, e doar nevoie să ai pe cineva care să arate bine», aşadar poţi folosi pe altcineva. Pentru că sunt prea orgolioasă şi corpul meu a avut doi copii până acum, aş prefera să nu stau goală în faţa unui grup de bărbaţi”.

Actriţa a declarat anterior că i-a interzis fiicei ei să urmărească filme Disney care portretizează femeile în moduri cu care ea nu e de acord. Născută pe 26 martie 1985, Keira Knightley a devenit cunoscută pentru rolurile interpretate în filmele din franciza „Piraţii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean”, dar şi în filme precum „Mândrie şi Prejudecată/ Pride & Prejudice” (2005), „Remuşcare/ Atonement” (2007), „Drumul mătăsii/ Silk” (2007) „Ducesa/ The Duchess” (2008), „Anna Karenina” (2012) şi ”The Imitation Game. Jocul codurilor/ The Imitation Game” (2014). În 2018, Knightley a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic.