Actriţa Gal Gadot aşteaptă al treilea copil

Gadot, în vârstă de 35 de ani, a anunţat sarcina într-o postare pe Instagram. Alături de o fotografie în care apar soţul ei, Jaron Varsano, şi cele două fiice ale lor, Alma (9 ani) şi Maya (3 ani), ea a scris: „Iată-ne din nou”.

Anunţul vine la o zi după ce ea s-a numărat între starurile care au prezentat câştigătorii Globurilor de Aur.

Gadot şi Varsano s-au căsătorit în 2008.

Actriţa, care a mai jucat în filme precum cele din seria „Fast and Furious”, va fi văzută anul acesta în „Death on the Nile” a lui Kenneth Branagh şi în „Zack Snyder's Justice League” şi urmează să facă parte din distribuţia remake-ului „Cleopatra” şi din cea a „Wonder Woman 3”.