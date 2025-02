Actrița Liliana Mavriș-Vârlan se contopește, de 40 de ani, cu păpușile cărora le dă viață pe scenă la Luceafărul. „Au devenit parte din mine”/ REPORTAJ

Drumul profesional al Lilianei a luat o turnură neașteptată după ce nu a fost admisă la facultatea pe care a visat-o: teatru.

„Fac parte dintr-o generație mai veche, am 38, 39 de ani de când sunt în teatru. Prin clasa a XI-a – a XII-a simțeam că fără teatru nu se poate… Era un vis greu de atins, pentru că existau foarte puține locuri la admitere. Am încercat la București și Iași, dar nu am reușit”, povestește ea.