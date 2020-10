Actriţa şi cântăreaţa Jennifer Lopez va primi People’s Icon Award

Lopez, în vârstă de 51 de ani, a fost de-a lungul carierei nominalizată de şase ori la People’s Choice Awards şi a primit un trofeu - pentru cea mai bună actriţă de televiziune.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în anii 1990, graţie rolurilor principale interpretate în filmele „Selena” şi „Anaconda”. În 1999, a debutat în muzică cu albumul „On the 6”, care conţine două single-uri de succes - „If You Had My Love” şi „Waiting For Tonight”. A mai lansat şapte albume de studio, iar, în total, discurile ei au fost vândute în peste 80 de milioane de copii.

A jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, ca jurat al emisiunii „American Idol”. Filmele în care a fost distribuită au generat încasări totale de peste 2,9 miliarde de dolari, Jennifer Lopez fiind considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, ea a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood. În 2018, a primit premiul pentru întreaga carieră la MTV Video Music Awards.

Lopez deţine şi o companie de producţie de film, Nuyorican Productions, care a lansat seriale precum „The Fosters” şi „Shades of Blue”. Cel mai recent, ea a jucat în „Second Act” şi „Hustlers”, iar anul acesta a cântat la finala Super Bowl alături de Shakira.