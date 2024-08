Acuzații grave după victoria lui Pan Zhanle la 100 m liber: „Nu este real, nu poţi bate un asemenea pluton”/VIDEO

„Sunt furios după această cursă, din mai multe motive”, a declarat fostul sportiv într-un videoclip postat pe contul său de Instagram. O cursă de antologie în care Pan şi-a îmbunătăţit recordul cu 40 de sutimi, o proporţie care nu s-a mai văzut de 48 de ani. „Nu este real, nu poţi bate un asemenea pluton – Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy – aşa, cu un astfel de avans. Nu este omeneşte posibil”, spune Hawke.

Kyle Chalmers, vicecampion la Jocurile Olimpice de la Paris după ce a fost campion olimpic la Rio în 2016 şi vicecampion la Tokyo în 2021, nu împărtăşeşte opinia antrenorului. „Am încredere în el, cred că a făcut tot ce a putut pentru a fi aici şi merită această medalie de aur”, a declarat australianul.

Performanţa monumentală da lui Pan a reaprins suspiciunile de dopaj în rândul înotătorilor din China.

Dar „peştele zburător” – cum i se spune – nu este unul dintre cei 23 de înotători chinezi care au fost testaţi pozitiv la începutul anului 2021 pentru o substanţă interzisă, trimetazidina, şi nu au fost niciodată sancţionaţi după ce Agenţia chineză antidoping a concluzionat că a existat o contaminare alimentară prin bucătăriile hotelului în care erau cazaţi.

„Anul trecut, am fost testat de 29 de ori şi nu am fost niciodată depistat pozitiv. Între mai şi iulie, de 21 de ori, şi nu am fost niciodată testat pozitiv. Astăzi, am fost testat de două ori, aşa că vom vedea care este rezultatul”, s-a apărat chinezul în vârstă de 19 ani după victoria sa impresionantă.