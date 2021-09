Acuzații grave în scandalul City Insurance: Pare un faliment acoperit 5 ani

"Pare un faliment acoperit 5 ani. City a fost sub plan de redresare în 2016, după un audit cu Big4, solicitat de ASF. La ultima sedință de Consiliu la care am participat (aprilie 2017), am retras autorizația conducerii societății și am hotărât desemnarea unui administrator special (FGA sau consultat/auditor).

Dupa ce am plecat eu, nu s-a mai întâmplat nimic. Ba mai mult, același Consiliu a hotarit scoaterea societății din regimul de redresare, în baza unei hârtii fără nici o valoare (extras de cont), care s-a dovedit a fi un fals. Asemenea încercari de acoperire cu “quasi cash” au mai fost făcute și înainte. Nu ASF a descoperit falsul acum, ci auditorul Big4, cu ocazia exercitiului BSR (Balance Sheet Review) solicitat de EIOPA în 2020.", a declarat luni, 20 septembrie, pentru HotNews.ro Mișu Negrițoiu, fost președinte al ASF.

Amintim că, abia în vara acestui an, după analize mai serioase, ASF a descoperit că City Insurance i-a raportat încă din 2017 că deține milioane de euro într-o bancă străină, cu care nu ar fi avut, de fapt, raporturi contractuale.

Fostul preşedinte al ASF a mai declarat săptămâna trecută pentru ZF că în perioada 2016-2017, City Insurance avea aceleaşi probleme ca şi acum, dar marea diferenţă este că dimensiunea proble­mei era mai mică având în vedere că asigurătorul avea un volum al vânzărilor şi o cotă de piaţă mai mici.

„Atunci avea aceleaşi probleme ca şi acum. Avea un deficit de capital mai mic decât acum, undeva la vreo 50 mil. euro. Am băgat asigurătorul într-un program de redresare şi înainte de a pleca de la ASF, urma să desemnăm administratorul special, exact ce a făcut ASF acum. Dimen­siunea problemei erau mai mici atunci pentru că volumul de vânzări şi cota de piaţă erau mai mici. După ce am plecat eu, înţeleg că atunci i-a fost ridicat programul de redresare bazat pe acest extras de cont prezentat şi acum, care nu era real. A încercat şi atunci să aducă obligaţiuni şi diferite metode pentru a completa nevoia de capital“, a declarat pentru ZF Mişu Negriţoiu, citat de Business Magazin.

După plecarea lui Mişu Negriţoiu de la conducerea ASF, primul vicepreşedinte al acesteia a condus instituţia. La acea vreme, Mişu Negriţoiu susţine că era vorba de Cornel Coca Constantinescu.

„După ce am plecat eu, conducea ASF-ul primul vicepreşedinte al ASF, Cornel Coca Constantinescu. El a condus şi cred că sub conducerea lui ASF-ul a aprobat ieşirea din programul de redresare şi au aprobat capitalul. Când au adus extrasul de cont eu nu mai eram la ASF“, a mai spus Mişu Negriţoiu.

În mod ironic, fostul vicepreședinte ASF, în mandatul căruia s-a închis redresarea la City, este acum director general la FGA - fondul care va gestiona falimentul City

