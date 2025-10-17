Acuze grave de tortură la Spitalul Pădureni-Grajduri. Șefii unității medicale ieșene resping acuzațiile din raportul oficial al UE: „Sunt cazuri vechi”

Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, care semnalează presupuse abuzuri și condiții necorespunzătoare în spitalele de psihiatrie din România.

Raportul CPT (vezi AICI), bazat pe o vizită efectuată în 2024, menționează incidente de violență asupra pacienților, precum pălmuiri, împingeri, smulgerea părului sau lovituri, precum și probleme legate de supraaglomerare și condițiile materialelor de cazare. În Pădureni-Grajduri, 78 dintre cei 409 pacienți împărțeau paturile, iar construcția unui nou pavilion destinat cazării pacienților nu a fost încă demarată.

Contactat de „Ziarul de Iași”, Victor Idricianu, managerul Spitalului Pădureni-Grajduri, a transmis un punct de vedere prin care respinge acuzațiile de rele tratamente asupra pacienților. Conducerea spitalului susține că raportul nu aduce informații noi și că problemele semnalate reflectă deficiențe de sistem, nu comportamentul personalului medical. Astfel, managerul a explică faptul că orice incidente din trecut au fost investigate și soluționate, iar astfel de abuzuri nu mai sunt constatate în prezent.

Directorul: Se bazează pe declarațiile pacienților

„Au fost cazuri în trecut și le-am luat cele mai dure măsuri, am desfăcut contracte de muncă și am sesizat organele competente. Nu s-au mai întâmplat astfel de lucruri la noi”, a declarat managerul.

Idricianu a subliniat că raportul CPT se bazează pe declarațiile pacienților, care pot avea percepții distorsionate din cauza tulburărilor psihice:

„Le-am spus să se uite pe camerele de supraveghere și să verifice. Majoritatea pacienților din spitalele de psihiatrie au predispoziții către ideea de persecuție, deci astfel de afirmații trebuie interpretate cu prudență”, a explicat acesta.

Managerul a recunoscut problemele structurale existente în spital, precum subfinanțarea cronică, lipsa personalului și supraaglomerarea secțiilor, dar le diferențiază de violența sau neglijența personalului. De asemenea, acesta spune că a transmis deja un răspuns oficial către Ministerul Sănătății și a anunțat că va fi completat de puncte de vedere ale asociațiilor reprezentative din domeniul sănătății mintale.

„Personalul nostru este instruit, supravegheat și respectă toate standardele etice. Posturile sunt insuficiente și suntem subfinanțați cronic, dar aceste aspecte țin de sistem, nu de rele tratamente”, a precizat Victor Idricianu.

