Acuze la dentist. Păţania de pomină a unei ieşence, de 13.500 de euro

„Mi-am dorit să am o dantură albă, frumoasă, dinţii erau aliniaţi, dar uşor îngălbeniţi. Am mers la consultaţie la clinică să întreb în ce constă procesul de faţetare, de şlefuire; mi s-a spus că se ia un strat foarte fin din suprafaţa dintelui, nici nu ajunge la smalţ, nu o să am dureri. Am mers pe încredere“, povesteşte Ioana (n.r. - nume modificat).

În urma etapei de şlefuire, tânăra spune că i s-a tăiat foarte mult din dinţi, şi nu doar un strat fin de câţiva milimetri, aşa cum i s-a promis. „Când am văzut cât de mult era şlefuit la dinţii de sus, nu mai aveam ce să fac. Era şlefuit foarte mult, dar am sperat ca faţetele să fie bune. Am cerut o culoare, însă au ieşit mai multe, dinţii erau albi, gălbui şi gri“, a povestit tânăra.

După șlefuire

3.500 de euro în primă fază

Ulterior, Ioana spune că a ajuns să aibă dureri cumplite, aşa că a discutat cu cei de la clinică despre acest aspect. I-au spus însă că, din punctul lor de vedere, lucrarea este una „foarte bună“, Însă, după mai multe insistenţe, au fost de acord să o refacă. „M-am dus cu mama mea la sediu să vorbesc cu patronul (n.red. - dr. Pantelimon Scutari), iar el a fost de acord să refacă lucrarea. Apoi s-a răzgândit: mi-a zis că el nu îmi reface toată lucrarea, dar îmi dă banii şi o refac eu unde vreau. A zis că îmi dă 2.500 de euro înapoi dacă îi aduc dovada că am refăcut lucrarea, să îi aduc faţetele puse de ei şi să filmez cum mi le dă jos, adică cele 20 de faţete şi 2 coroniţe. Aveam dureri prea mari, nu mai puteam să beau nicio gură de apă la temperatura camerei, nu puteam să mănânc nimic rece, cald... Nu mi-a returnat banii în euro, ci în lei, şi nu mi i-a dat pe toţi“, mai spune tânăra.

Înainte de fațetare

Fațetele date jos

Răspunsul unui alt medic: „De ce a tăiat dinţii aşa?“

Ioana a mai precizat pentru „Ziarul de Iaşi“ că a plătit pentru întreaga lucrare la Stomalux în euro, şi nu în lei, în total aproximativ 3.500 de euro. „Nu am primit nicio chitanţă, factură sau bon fiscal pentru ei“, susţine aceasta.

Ulterior, după discuţiile cu conducerea cabinetului, i-au fost returnaţi parţial banii. „Aproximativ 2.500 de euro, însă echivalentul lor în lei“.

Tânăra a refăcut întreaga lucrare la o clinică din Bucureşti, unde ar fi ajuns să coste 10.000 de euro, potrivit devizelor adunate. „Când mi-a dat jos faţetele, medicul de acolo a zis doar «pentru ce a făcut dezastrul ăsta? De ce a tăiat dinţii aşa?» Mi-a zis că o faţetare înseamnă să ia un strat subţire şi să lipească faţeta; ei au făcut un fel de semi-coroane“.

Tânăra a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu cei de la clinica din Iaşi în speranţa că vor reuşi să rezolve problema. „Nu doresc şi nu este intenţia mea să fac rău. Pur şi simplu, aşa cum dumneavoastră aţi vrut faţetele înapoi, aşa vreau şi eu banii înapoi. Nu v-am cerut nimic în plus, nu am cerut repararea lucrării sau alte despăgubiri pentru că aţi făcut practică pe dinţii mei şi i-aţi stricat, nu mai zic câtă suferinţă mi-aţi cauzat“, este unul dintre mesajele trimise de aceasta către clinică.

În răspunsul oferit la solicitarea tinerei, reprezentanţii clinicii spun că până acum nu au înregistrat nicio plângere şi că din punctul lor de vedere lucrarea este una reuşită, „cu o estetică realizată la nivel înalt“. „Sperăm în continuare într-o rezolvare amiabilă a acestei situaţii şi o reconsiderare a poziţiei dumneavoastră faţă de clinica noastră pentru că, aşa cum bine ştiţi, lucrarea dumneavoastră a fost una reuşită“, este unul dintre mesajele intrate în posesia noastră, transmise tinerei de către clinică.

După finalizarea lucrării

Răspunsurile angajaţilor Stomalux se bat cap în cap

Contactaţi telefonic în mai multe rânduri de „Ziarul de Iaşi“ pentru oferirea unui punct de vedere, reprezentanţii clinicii au răspuns de fiecare dată diferit, şi nu au oferit o imagine clară asupra situaţiei, ci au ajuns în final să recurgă la ameninţări de „sesizare a organelor abilitate“.

Prima dată am reuşit să discutăm telefonic cu dr. Pantelimon Scutari, managerul clinicii, care ştia cazul, şi a povestit că, din punctul său de vedere, nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu această situaţie. A dorit ca pentru mai multe detalii să ne întâlnim la clinică, pentru că „acolo sunt şi documente şi poze, şi vă explic pe larg“. Însă nu a mai răspuns apelurilor telefonice pentru stabilirea unei întâlniri.

A doua oară când am reuşit să luăm legătura cu clinica, persoana de contact a transmis doar că „domnul doctor este foarte ocupat, nu are timp“, iar a treia oară am avut parte de o reacţie neobişnuită: „nu cred că problemele se rezolvă prin intermediul ziarelor“, a transmis persoana care a răspuns la telefon.

După câteva ore, aceeaşi persoană a revenit cu un apel în care a solicitat un e-mail oficial în care redacţia să explice situaţia şi ce dorim să aflăm, spunând că ulterior vor răspunde. Din ultimul răspuns al acestora se înţelege faptul că nu ar şti cazul invocat, deşi doctorul Scutari a explicat timp de 10 minute detalii despre situaţia tinerei de 28 de ani în prima conversaţie purtată.

Publicăm integral răspunsul

Redăm mai jos integral răspunsul oferit. „Clinica Stomalux activează pe piaţa de profil de peste 20 de ani, şi până în acest moment nu am avut niciun pacient nemulţumit de serviciile clinicii noastre. În ceea ce priveşte eventuale informaţii referitoare la pacienţii clinicii noastre, acestea nu pot fi făcute publice, fiind date strict confidenţiale. Eventuale acuze la activitatea desfăşurată de clinica noastră considerăm că pot fi făcute doar în contextul în care ar exista vreun document emis de către organele abilitate în acest sens sau de către un pacient care ar deţine un asemenea document din care să reiasă că activitatea desfăşurată în clinica noastră se desfăşoară prin încălcarea normelor legale în vigoare. În situaţia de faţă, conform celor expuse de dumneavoastră, afirma­ţiile unei persoane al cărui nume nici nu l-aţi menţionat, precum şi publicarea în ziarul Dvs de informaţii care nu pot fi demonstrate, referitoare la Clinica Stomalux sau la activitatea desfăşurată de aceasta, cu scopul de a ne aduce prejudicii de imagine, ne obligă să sesizăm organele abilitate în acest sens“.