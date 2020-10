Acuze la USR Iaşi: „Nu poţi să susţii că ai câştigat când ai pierdut atât de multe voturi”

Modalitatea de alcătuire a listelor de candidaţi ai USR-PLUS USR la alegerile parlamentare şi rezultatul care s-a văzut pe liste au fost comparate ieri la cabinetul parlamentar al senatorului Dan Lungu. Alianţa de la Iaşi a anunţat în urmă cu o săptămână cine sunt candidaţii la alegerile din 6 decembrie şi în ce ordine apar ei pe liste. Astfel, la Camera Deputaţilor, aşa cum era de aşteptat, pe primul loc de află Cosette Chichirău (USR), urmată de Monica Berescu (PLUS). Poziţia a treia este ocupată de Filip Hăvârneanu (USR), după care urmează Daniel Dîscă (USR), Emanuel Zanoschi (PLUS) şi Mihail Bogdan (USR). Primul pe lista de la Senat este Marius Bodea (USR), urmat de Cristi Berea (PLUS), Cristina Fântână (USR), Radu Nechita (PLUS) şi Dan Lungu (USR).

„USR s-a transformat într-o trambulină pentru unele persoane; funcţiile partidului sunt folosite azi doar pentru a ocupa locuri pe liste şi pentru a se propulsa în faţă, chiar cu riscul compromiterii democraţiei şi transparenţei. Astfel, s-a constituit în USR Iaşi un grup alcătuit din doamna Cosette Chichirău şi Filip Hăvârneanu sau Mihail Bogdan, care i-au fost angajaţi la cabinet, şi Ştefan Tănase, care a fost angajat pentru coordonarea procesului de extindere. Exact aceste persoane sunt în momentul de faţă primele pe liste”, a declarat Mihai Lupu, membru al Biroului Judeţean al Uniunii.

Profesorul Eugen Neagu, vicepreşedinte al USR Iaşi, a explicat metoda „autobuzului cu geamuri fumurii” pentru desemnarea anumitor persoane drept candidaţi: „Din cei 78 de delegaţi aleşi din filiala municipală a USR să participe la Conferinţa judeţeană pentru votarea candidaţilor pentru Parlament, 26 sunt membri admişi în acest an, 25 fiind admişi începând cu jumătatea lunii iunie. Dintre cei admişi în partid în primele cinci luni, a fost votat un singur delegat”, a declarat Eugen Neagu. Este compromisă astfel ideea de partid cu oameni noi, pentru că metehnele sunt aceleaşi cu ale partidelor vechi, dar şi principiul democraţiei, pentru că lucrurile nu se fac transparent, a conchis el.

„«Autobuzul cu geamuri fumurii» este cancerul USR”, a descris Dan Lungu controlul grupului menţionat mai sus asupra admiterii unor noi membri. El a atras atenţia şi asupra eşecului de la alegerile locale, unde USR Iaşi a pierdut peste jumătate din voturile obţinute la europarlamentare. „Nu poţi să susţii că ai câştigat când ai pierdut atât de multe voturi”, a adăugat Dan Lungu.

„Eticheta de «traseist» a candidatului nostru la CJ ne-a tras în jos, dat fiind faptul că USR are un electorat foarte exigent la problemele de integritate”, a spus senatorul, referindu-se la venirea lui Marius Bodea de la PNL. „A contat şi înlăturarea lui Silviu Gurlui, care fusese ales în Conferinţa Judeţeană şi era iubit de-ai noştri. Activul de partid s-a demobilizat”, a mai spus Lungu.

Cât priveşte listele parlamentare, cei prezenţi au admis tacit că e prea târziu ca să mai poată fi schimbate. Mihai Lupu a spus că vor fi contestate la Biroul Naţional, dar şi în instanţă.