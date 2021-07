Adela Popescu și Radu Vâlcan, iar părinți: Am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu

După 4 ore de travaliu, Adela Popescu a avut surpriza să constate că nașterea băiețelului ei cel mai mic s-a petrecut așa cum a prevestit, pe ploaie torențială, ca și celelalte două nașteri de până acum.

”Sunt cu adevărat fericită. Pe deplin. Obosită, dar fericită. Suntem bine amândoi, sănătoși și liniștiți unul cu celalalt. Sincer, cred că-l pup puțin cam mult, mai precis non-stop, dar eu zic că am voie acum, că suntem la început de drum”, a declarat Adela Popescu, fericită și pregătită să fie mamă de trei băieți.

Cu toate că personajul principal și greu încercat al zilei a fost Adela Popescu, se pare că nici tăticul Radu Vâlcan nu a fost ferit de emoții, scenarii și momente memorabile:

”Când am plecat, dis de dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau ca s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască. Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță. Ca și în cazul lor, contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit. Altfel, nu am putut fi lângă ea înainte și imediat după naștere pentru că nu permite protocolul maternității, dar regulile ne-au permis o vizită de 20 de minute. Emoții, fericire, împlinire. Atât”, a povestit plin de emoții Radu Vâlcan.