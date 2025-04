Adelina Mânzățeanu: Călătoria unei femei de afaceri de la matematica pură, la puritatea bijuteriilor – GALERIE FOTO/VIDEO

Tânăra femeie de afaceri din Iași și-a petrecut 28 din cei 32 de ani de viață printre bijuterii. Cu toate acestea, prima carieră aleasă a fost în matematică. Acum, alături de fratele ei, Dragoș, și de părinții care au clădit unul dintre cele mai strălucitoare businessuri din țară, s-a întors printre vitrinele cu metale și pietre prețioase.

Dacă imaginația aprinsă de poveștile citite în copilărie le făcea pe fetițe să viseze la rochii luxoase, sofisticate, care să le facă să se simtă prințese, pentru Adelina era suficientă o vizită în magazinul de bijuterii al părinților ei. Firma Coriolan Aur Smarald are, de fapt, aceeași vârstă ca Adelina, 32 de ani.

Adelina deține un doctorat în matematică

Începuturile au fost mai timide însă. Abia la trecerea în mileniul al treilea, în 2001, compania reușea să realizeze o cifră de afaceri de peste un milion de lei (1,3 milioane). Pentru Adelina, care la acel moment avea opt ani, începuturile Coriolan Aur Smarald trimit tot către povești cu prințese.

„Am 32 de ani și cam 28 am petrecut printre bijuterii. Mă simțeam ca o prințesă atunci când veneam la magazin, deși aveam un magazin foarte micuț, nu cu multe bijuterii. Pe atunci aveam și amanet, iar bijuteriile amanetate, pentru mine, erau o curiozitate absolută, pentru că îmi doream să știu ce poartă oamenii, ce pietre le plac, de ce au renunțat la bijuterie, ce și-au luat nou”.

Businessul a crescut odată cu Adelina, iar în 2014 Coriolan avea deja vânzări de peste zece milioane de lei, cu o cifră totală de afaceri de 11.871.685 lei. Între timp, Adelina și-a descoperit și alte pasiuni, alături de cea pentru bijuterii și a ales să studieze matematica, pe care a ajuns apoi să o și predea la o universitate din Olanda.

„Am terminat doctoratul în matematică pură la Universitatea din Bristol. Am făcut cercetare în teoria numerelor și geometria algebraică. Apoi am devenit cercetător la Universitatea din Leiden, din Olanda. Acolo am predat și cursuri către studenți. Apoi, am dorit o nouă provocare. Am încheiat cariera în matematică și acum continui o carieră în domeniul bijuteriilor”, spune Adelina Mânzățeanu.

Matematica nu este doar o știință

Adelina spune că matematica nu este doar o știință, ci un teren de joacă al ideilor, unde fiecare problemă devine o provocare creativă. O atrage procesul în sine: identificarea unei situații nerezolvate, explorarea conexiunilor dintre diferite ramuri ale matematicii și construirea unei soluții originale. Crede că adevărata inovație apare atunci când te îndepărtezi de gândirea standard și aduci o perspectivă nouă. Același tip de abordare îl aplică și în afaceri – cu o viziune largă și o minte deschisă, crede că orice provocare poate fi transformată într-o oportunitate de succes.

Între timp, acasă, părinților Aurel și Mitica Mânzățeanu, cei doi acționari ai Coriolan Aur Smarald, li s-a alăturat fiul, Dragoș. Absolvent de Informatică, acesta e manager general în a doua cea mai mare companie producătoare de bijuterii din România. De fapt, spune el, lucrează în firmă de la 16 ani, cu mult înainte de a absolvi facultatea. Cu ajutorul lui, compania a depășit în 2022 un alt prag de vânzări, când a înregistrat o cifră de afaceri de peste 20 de milioane lei. Iar după ultimele date disponibile la Ministerul Finanțelor, vânzările companiei ieșene specializată în producția și comercializarea de bijuterii din metale și pietre prețioase au depășit 5,5 milioane de euro în 2023. Fabrica în care se produc verighetele ce sunt apoi cumpărate de peste o sută de alte companii sau sunt vândute prin magazinele proprii ale Coriolan Aur Smarald e în mâinile întâiului născut al familiei Mânzățeanu.

„Eu mă ocup de procesul de producție pentru verighete, inclusiv cu programarea mașinilor, sau cu etapele care trebuie urmate în producția unui anumit model. De exemplu, primesc un model de verighetă. Clientul, o firmă, îmi trimite și îmi spune că vrea să îl facă în serie. Atunci eu fac întâi o verighetă de alamă și i-o trimit, iar apoi o facem din aur. Eu am făcut tot procesul pentru verigheta asta. Programe pe mașini, ce deformări trebuie aplicate, cât trebuie aplicat. Absolut tot trebuie să calculez sau să fac probe”, ne-a explicat Dragoș Mânzățeanu într-un tur prin fabrica de bijuterii.

O caserolă plină cu bijuterii din aur

Să descriu întregul proces și toate mașinile prin care trec verighetele sau diamantele care vor fi încrustate în inele, nu ar fi tocmai ușor. Însă am să spun că o caserolă cu aur „măcinat” mi-a tăiat respirația. Aurul arăta precum un condiment brun-roșcovan, așa că am fost tentată să-l miros. Apoi mi-am ținut respirația, ca nu cumva să inspir praful de aur. Dintr-un seif a apărut apoi o altă caserolă, așa cum ai scoate din frigider o mâncare pe care vrei s-o încălzești. Doar că aceasta era plină ochi cu bijuterii.

Pe negândite, m-am trezit cu un lingou de aur în mână. Pare mic în fotografie, dar greutatea lui amintea de ganterele pe care nu le-am mai folosit de mult.

În aceeași încăpere, încă în uz, se află și nicovala moștenită de Aurel Mânzățeanu de la tatăl său, care avea atelier de fierărie.

Am văzut apoi mașinile și oamenii care curăță și prelucrează aurul până la momentul în care, deja inscripționate, verighetele și alte bijuterii urmează doar să fie preluate de clienți.

„Îmbinând tradiția și experiența, Coriolan și-a îndeplinit cu promptitudine promisiunile față de peste 150.000 de cupluri care s-au bucurat de inelele de logodnă și de verighetele făurite la Iași”, se arată pe pagina web a companiei care din 1996 funcționează sub sloganul „Făurar de Fericire”.

Adelina, mezina familiei de făurari de fericire, spune că nu a fost neapărat crescută ca a doua generație de oameni de afaceri din familia Mânzățeanu, dar bijuteriile au reprezentat una dintre pasiunile ei, așa că tranziția de la cariera de matematician la cea de director de marketing și administrator al Coriolan Aur Smarald a fost una plăcută.

„Să nu mă puneți pe mine mai presus de Dragoș și Adelina”

„Am învățat (n.r. despre bijuterii) citind, am învățat mergând la furnizori de pietre prețioase și punând foarte multe întrebări. Mă ocup și de selectarea pietrelor prețioase pentru bijuteriile noastre. Fac acest lucru împreună cu tatăl meu și cu fratele meu. Mă ocup de mai multe aspecte ale firmei. Am analizat cum funcționează fiecare departament și am creat o strategie de dezvoltare pe termen lung. Implică atât lucruri legate de marketing sau social media, cât și produsele pe care le avem și le propunem clienților noștri. Modelele, calitatea diamantelor, calitatea pietrelor – tot ce oferim în magazin – sunt produse pe care eu personal le-am selectat și am decis că sunt niște produse pe care eu sunt mândră să le vând”, spune Adelina.

„Să scrieți, vă rog, și de tatăl și de fratele meu, că doar lucrăm împreună”, mi-a spus Adelina în ziua în care am întâlnit-o la unul din magazinele Coriolan, în timp ce se pregătea să fotografieze noile produse care aveau să ajungă în vitrinele cu bijuterii. Locuiește încă în Olanda, dar se întoarce lunar acasă și își petrece câte o săptămână în magazinele sau în fabrica familiei, iar în restul timpului se ocupă de afaceri de la distanță. „Rugămintea mea e să nu mă puneți pe mine mai presus de Dragoș și Adelina”, mi-a șoptit discret și tatăl, Aurel Mânzățeanu, care m-a întâmpinat într-o altă zi la fabrica de bijuterii. Iar discreția și grija lor m-a impresionat chiar mai mult decât strălucirea aurului garnisit cu diamante.

