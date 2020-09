Adelina Pestritu s-a infectat cu COVID. Activitățile ei: ședințe foto și fitness

Vedeta Adelina Pestritu s-a imbolnavit de COVID-19. Influencerita a postat aseara la ora 23:37 pe Instagram stories o filmare in care anunta ca a intrat in contact cu o persoana pozitiva fara sa stie ca aceasta este purtatoare de virus.

Adelina Pestritu a declarat ca recent a fost foarte activa, participand numeroase sedinte foto, s-a antrenat in sala de fitness si a incercat sa se protejeze cat mai mult de o posibila infectie. Dupa ce a ramas fara gust si miros si-a dat seama ca ar fi bine sa se testeze de COVID-19.

Sotul Adelinei este negativ, insa Adelina spune ca toata familia va fi testata pentru siguranta. Chiar daca este o femeie puternica, Adelina a incheiat acest mesaj cu lacrimi in ochi.

"N-am stiut ca persoana respectiva este infectata cu Covid, eu mi-am facut testul dupa ce am ramas fara gust si fara miros, mancam o ciocolata si efectiv nu mai aveam niciun gust, nu intelegeam de ce simt ca si cum as manca hartie. Am venit, mi-am facut testul, am aflat ca este pozitiv, deocamdata starea mea de sanatate este buna. Si vreau sa va mai spun un lucru, ce situatie...imi este teama pentru mine si pentru ai mei, dar eu am mare incredere ca totul va fi bine. Purtam masca in continuare, da?", a povestit Adelina Pestritu.