Adevăr sau dreptate?

Aceste două concepte au fost îndelung, intens şi extrem de frecvent dezbătute de oameni de toate tipurile şi în orice condiţii. Şi niciodată nu s-a ajuns la o concluzie clară, la un consens, decât poate cu forţa. Pentru că mereu s-a considerat că trebuie să meargă amândouă în aceeaşi direcţie, să facă parte din aceeaşi echipă a Binelui Unic şi Suprem, că formează un sistem comun, universal valabil, logic şi imbatabil, când de fapt situaţia nu era nici pe departe astfel. Cele două concepte sunt din ligi diferite, joacă după reguli aproape opuse şi au efecte la fel de imprevizibile, de aici provenind cele mai multe neînţelegeri şi conflicte de pe Terra: fiecare parte „beligerantă” crede că are dreptate şi că recunoaşte Adevărul „adevărat”. De la conflictele casnice în care fiecare soţ crede cu tărie în propriile idei şi adevăruri despre cum se taie o ceapă, până la cele dintre naţiuni care duc la războaie sângeroase şi distrugeri în masă.

Şi asta din cauza faptului că fiecare vede propriul adevăr care duce la o altă dreptate. Culmea e că şi atunci când indivizi diferiţi recunosc acelaşi adevăr, ajung la dreptăţi diferite pentru că interpretarea adevărului ţine de gândirea fiecăruia în parte care e unică şi foarte labilă.

S-a afirmat mereu că adevărul nu poate fi decât unul singur, ceea ce la prima vedere pare logic şi imbatabil. Dacă un măr cade din copac în capul cuiva, nu poţi spune că acţiunea nu a avut loc. La fel dacă un om a bătut un altul, dacă o rachetă decolează pentru a ajunge pe orbită, dacă 1+1â2, toate astea sunt adevăruri evidente care se observă cu propriile simţuri, care pot fi demonstrate prin diverse metode mai mult sau mai puţin ştiinţifice. Totuşi din experienţă aflăm că cel mult adevărurile ştiinţifice rămân în picioare, în timp ce toate celelalte sunt pradă oricând interpretării. Şi paradoxul face că toate acele interpretări pot fi adevărate.

Să luăm un exemplu care mi s-a întâmplat chiar mie. Am decis să particip la alegerile locale trecute ca independent, iar acest lucru a atras după el o mulţime de critici din partea diverşilor adversari politici, fiecare având dreptate în felul său. Unii m-au acuzat că nu sunt de fapt independent, ci că ţin partea unui partid, că am intrat în „joc” doar pentru a strica voturile celor care meritau cu adevărat sau din motive pur egoiste. Am ajuns să fiu acuzat de lucruri departe de realitatea demonstrabilă, aberante, ridicole, hilare chiar: că sunt bigam, că am candidat ca să iau bani de la stat, că am participat în secret la şedinţele unuia dintre partide, că am susţinut în mandatul trecut proiectele unui partid, că am cerut să fac parte din alt partid, dar am fost refuzat, că eram corupt ş.a.m.d. Lucruri pe care le puteam oricând demonstra fiind total lipsite de veridicitate, dar, cu toate acestea, ei spuneau adevărul lor pentru că judecau lucrurile din perspectiva campaniei electorale în care se aflau, campanie în care orice armă şi orice strategie de luptă erau acceptate, ca în orice război unde scopul scuză mijloacele şi important e doar să câştigi. Priveam problema, altfel spus, din dimensiuni diferite, toate reale: eu din realitatea faptică, ei din punctul de vedere al „artei” războiului. Toţi eram convinşi că spuneam adevărul şi că aveam dreptate! Aşa cum mulţi cred că Iisus este adevărul şi dreptatea, dar alţii sunt la fel de convinşi că e Mohamed, Buddha, Zarathustra, Satana, Gaia, Osiris, Shiva, Spiritul Absolut, Wakan Taka, The Force, Atman, Olòrún, Kokopelli, Torngasoak, Amotken etc. Niciunul nu are nici cea mai vagă îndoială că se înşală şi nici nu-l poţi convinge altminteri. Sunt adevăruri egale care produc exact acelaşi răspuns spiritual şi moral în fiecare individ. Nu poţi spune că unul e mai puţin credincios decât altul şi de aia nu are dreptate.

Nici măcar respectarea legislaţiei, a moralităţii şi a eticii nu garantează adevărul şi dreptatea, pentru că acestea sunt mai relative ca orice: un om care ucide poate fi socotit criminal de către unii, dar şi binefăcător de către alţii că le-a redat libertatea sau că i-a răzbunat. Un ins care fură este considerat infractor de legislaţia în vigoare, dar şi un tată bun şi loial de către familie pentru că le procură mâncare şi mijloace necesare traiului. Un proxenet este văzut drept interlop şi imoral că abuzează fizic prostituatele, dar în acelaşi timp este şi un şef persuasiv, un protector, afacerist bun şi de succes care găseşte de muncă fetelor şomere şi satisfacţie domnilor generoşi…

Totul este relativ, asta chiar e demonstrat ştiinţific de Einstein. Cum spuneam într-un articol trecut, dacă mergi cu o maşină pe stradă, starea în care te afli poate fi văzută din multiple unghiuri: din maşină ai viteza zero, de pe marginea drumului ai o anumită viteză, dintr-un alt vehicul în mişcare ai altă viteză ş.a.m.d. Ba chiar şi direcţia mişcării poate fi diferită în funcţie de reperul pe care îl iei. Aşadar, dacă la lucruri atât de evidente adevărul diferă mult, ce să mai spun de principii, fapte, declaraţii ale oamenilor care pot fi întoarse şi schimbate în orice mod doreşti.

În natură absolut totul este relativ şi nu există niciodată adevăr ori dreptate. Nici nu se pune măcar problema astfel, doar oamenii caută neapărat să extragă concepte din orice. Animalul mai mare îl va mânca pe cel mai mic, chiar dacă cel din urmă nu merită să moară, n-a făcut nicio faptă rea în viaţa lui sau altele asemenea. Vedem lumea prin simţurile ce pot fi înşelate de o multitudine de factori şi o judecăm din perspectiva unor şabloane de gândire care ne-au fost implementate de-a lungul timpului de către societatea în care am fost născuţi şi crescuţi. În afara lor însă, totul e la liber…

Am sărit la un moment dat în ajutorul unei femei care era bătută de un bărbat şi era să sfârşesc eu bătut de amândoi că mă bag în treburile lor… Poţi să fii la fel de convins că vaccinul antiCOVID este eficient şi sigur, cum este un alt om că totul e o cacealma. Adevărul poate fi al celui mai puternic sau al celui mai inteligent, frumos, ori bogat, iar dreptatea se adaptează în funcţie de împrejurări sau interese, asta depinzând numai de capacitatea de convingere sau autoconvingere a fiecăruia, de elocvenţa discursului, de graţia gesturilor sau şarmul zâmbetului.

Cine luptă pentru un adevăr şi o dreptate absolute e un naiv, un romantic întârziat desprins cu totul de realitate care, apropo, este şi ea la fel de relativă.

Trăim vremuri foarte nesigure, crunt de realiste pentru că nu mai avem în nimeni încredere că spune adevărul, nici că ar avea dreptate în vreo privinţă. Nu mai sunt regimuri tiranice care să ne impună adevărul şi dreptatea lor fără drept de apel şi să ne inducă forţat o linişte spirituală. E mai rău ca niciodată: suntem lăsaţi să decidem singuri! Suntem aruncaţi pradă libertăţii!...

Briscan Zara este scriitor şi publicist