Adevăruri foarte ascunse

Preotul conspiraţionist din Neamţ are dreptate, dar nu a dezvăluit întregul adevăr. El arată prea înspăimântător pentru a fi împărtăşit populaţiei. Doar câţiva iniţiaţi, din străvechiul neam al dacilor, au acces la toate informaţiile tainice. Exact aşa cum a afirmat slujitorul bisericii, în urma vaccinului anti-Covid pielea se poate acoperi cu solzi, dar numai dacă vaccinatul se dovedeşte a fi un reptilian ascuns.

Nu ştiţi cine sunt reptilienii? Haida-de! Internetul este plin de poveşti despre ei. Potrivit unui grup de cercetători britanici, aceşti monştri sunt extratereştri ajunşi pe Pământ din timpuri imemoriale. Sunt „Shape Shifters”, adică îşi pot schimba radical forma fizică, de aceea nu-i vedem pe stradă, fiindcă şi-au însuşit înfăţişarea umană. Nu posedă sentimente, dar îi parazitează pe oamenii care dezvoltă emoţii negative, precum ura, invidia, mânia etc. de la care fură energia necesară pentru a supravieţui.

Scopul lor este să-i menţină pe pământeni într-o stare de cruntă prostie, pentru a-i putea domina alte milenii de acum încolo. Drept urmare, cu ajutorul masonilor şi al politicienilor, slugile lor prea plecate, declanşează periodic războaie, revoluţii, lovituri de stat, epidemii pentru a scăpa de cei care i-ar putea da de gol. Singurii lor duşmani sunt oamenii de onoare ce refuză să facă parte din acest complot universal, pe care - dimpotrivă - se străduiesc să-i zădărnicească. Aceşti eroi, puţini la număr, sunt ajutaţi de „Marii Blonzi”, altă rasă de extratereştri, ce provine dintr-un îndepărtat colţ al universului, unde cultivă iubirea şi înţelepciunea. Mesagerii lor, denumiţi uneori îngeri, se folosesc de săbii de lumină pentru a-i combate pe adversari.

Deşi reptilienii au devenit maeştri în a-şi camufla adevărata natură, anumite perturbări în câmpul magnetic al planetei provoacă subite colapsuri ori variaţii ale formei. Sunt deja celebre fotografiile cu agenţi din imediata apropiere a preşedinţilor Barack Obama şi Donald Trump surprinşi în ipostaze compromiţătoare, cu chip de şopârlă şi trup de atlet perfect înfăşurat într-un costum Armani.

Însă abia odată cu declanşarea pandemiei de Covid-19, boală de a cărei apariţie în China sunt direct răspunzători, conflictul milenar a luat o întorsătură pe cât de dramatică, pe atât de neaşteptată. Spre stupoarea reptilienilor, câteva dintre serurile folosite în vaccinurile inventate de oameni (o excepţie notabilă fiind vaccinul ruşilor!) au capacitatea de a releva anumite trăsături reptiliene, deconspirând astfel monştrii infiltraţi printre noi. Sesizând pericolul, un ordin secret, emis de instanţa conducătoare a acestor şopârle, cere ca reptilienii să refuze vaccinul. Ba chiar să compromită prin orice mijoace eforturile Marilor Blonzi de a salva umanitatea încă o dată.

Din păcate, informaţiile veridice se opresc aici, doar iniţiaţii cunoscând locul de întâlnire a Blonzilor, incantaţiile necesare teriantropiei, precum şi numărul exact al reptilienilor pripăşiţi pe meleagurile mioritice. Dar cică sunt foarte mulţi!

Nu ascund faptul că, în ultima vreme, eu însumi am zărit nişte reptilieni în jurul meu, în magazine, în mijloacele de transport, ori la televizor. A fost o străfulgerare de o clipă, dar suficientă pentru a-i dibui pe cei care ne vor răul! Am rostit rapid o apoftegmă de-a lui Socrate şi am întors capul.

Concluzia? Feriţi-vă de nevaccinaţi! Mulţi dintre ar putea fi reptilieni!