Adiacentul posibil

Conceptul a fost emis de către Stuart Kauffman, biolog şi medic american, cercetător al apariţiei vieţii pe Pământ (n. 1939, absolvent de Oxford, dar şi al Dartmouth College şi University of California San Francisco, profesor la University of Chicago, University of Pennsylvania (SUA) şi University of Calgary, Canada). Posibilul adiacent, după Kauffman, defineşte toate acele reacţii moleculare care se puteau realiza direct din supa primordială, adică posibilitatea ca acele combinaţii de câteva molecule de amoniac, metan, apă, dioxid de carbon, aminoacizi să genereze cărămizile vieţii. Cu alte cuvinte, Kauffman arată faptul că numai la acel moment când condiţiile de mediu şi de existenţă a unor substanţe erau îndeplinite se puteau forma nenumărate combinaţii care să conducă la apariţia vieţii pe Pământ.