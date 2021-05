Adina Vălean le răspunde celor care au criticat-o pentru o postare despre Belarus

„Cursa Ryanair tocmai a decolat din Minsk spre Vilnius. O veste bună pentru toată lumea, mai ales pentru familiile și prietenii pasagerilor de la bord”, a scris Adina Vălean pe Twitter.

În realitate, la acel moment, forțele de ordine ale regimului dictatorial din Belarus îl reținuse pe jurnalist și pe prietena sa, iar avionul a decolat fără ei.

Comisarul european Adina Vălean a explicat, la solicitarea Newsweek România, de ce a publicat acea postare pe Twitter și de ce nu a șters-o, în ciuda criticilor unor europarlamentari și politicieni din Europa.

„Am condamnat reținerea avionului și punerea în pericol a pasagerilor, într-un tweet de dinaintea celui menționat de dumneavoastră. Am condamnat deținerea jurnalistului Roman Protasevici, într-un tweet ulterior. Tot ce s-a întâmplat e un act criminal. În momentul în care am anunțat decolarea aeronavei am fost ușurată că aeronava va ajunge la Vilnius. Nu aveam date exacte despre pasageri, totul era în zona speculațiilor. Au fost ore lungi și pline de incertitudini, avionul trebuia inițial să decoleze din Minsk, după reținere, la 11.30 și a decolat de-abia la 17.48 (UTC). Am revenit cu un update de îndată ce am avut toate datele necesare”, a declarat Adina Vălean pentru Newsweek România.

