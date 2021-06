Adio, Andrei Cristea!

În 2008 a îmbrăcat pentru prima dată tricoul Iaşului. Sub bagheta magică a lui Ionuţ Popa, a dat şase goluri şi trei pase decisive în 13 meciuri ale unui retur de poveste al Politehnicii. Deşi a fost “uitat” la câteva plăţi, în returul următor a revenit iarăşi la Poli, şi, pe lângă faptul că a împumutat clubul cu banii proprii, a avut încă o contribuţie decisivă la salvarea echipei, pregătită atunci de Cristiano Bergodi. În cifre seci: 15 partide, şapte goluri, cinci pase decisive. La începutul lui 2016, adus peste capul antrenorului Nicolo Napoli de către preşedintele Florin Prunea, i-a închis gura italianului, cu şapte reuşite şi trei pase decisive în 17 întâlniri. Bonus, a semnat şi prima reuşită europeană din istoria Iaşului, în meciul cu Hajduk Split. Următoarele două sezoane au fost întregi în Copou: 11 goluri şi două pase decisive în 35 de partide, nouă reuşite şi patru pase decisive în 32 de jocuri. În 2018-2019 a plecat după şase goluri şi două pase decisive în 19 partide. A mai prins un sezon întreg la Poli, 2019-2020, cu şase goluri şi patru pase decisive în 32 de meciuri, şi a fost oprit brusc în ultimul campionat, când, deşi a jucat doar 16 meciuri, a fost iarăşi golgeterul echipei, cu şapte goluri (plus patru pase decisive).

Trăgând linie la Poli: 179 de meciuri în campionat în care a punctat de 59 de ori (al doilea golgeter în istoria fotbalului ieşean, după Mihai Costea) şi a dat 27 de pase decisive; nouă partide de Cupa României, în care a înscris de cinci ori; două partide în cupele europene şi un gol.

În România, are 407 meciuri în Liga I, 114 reuşite şi 46 pase decisive, plus şase reuşite în 34 de partide în cupele europene şi 11 goluri în 24 de dispute de Cupă. Adăugând 12 reuşite în cele 45 de partide disputate în campionatele din străinătate şi alte zece partide la echipa naţională, rezultă aproape 500 de partide oficiale la seniori, aproape 150 de goluri şi peste 50 de pase decisive.Plus un titlu de golgter al României, două titluri de campion şi o Supercupă a României.

Numele celui care a lăsat urmele amintite este Andrei Cristea.

În ciuda celor făcute pentru Politehnica şi a realităţii că este un nume esenţial al fotbalului românesc, Cristea nu a mai avut loc la Politehnica, numele celor care au orchestrat exilarea lui nemeritând a fi amintite. Poli nu a avut nevoie de Cristea nici pe finalul campionatului trecut, când l-a dat afară din lot, nici în acest sezon, când pleacă de la zero. Oferindu-i-se doar postul de manager al Centrului de Copii şi Juniori, Cristea, care vorbeşte trei limbi străine, are o mulţime de conexiuni la nivel înalt în fotbal şi licenţa A de antrenor, a preferat să plece din Copou şi să mai joace un an în Liga I, la CS Mioveni. Despărţirea s-a făcut elegant, însă o frază scăpată de Cristea în prosport, spune totul referitor la ce i s-a oferit: “Aş fi vrut să ajut Poli din orice postură, dar atât s-a putut”. Dacă alte cluburi îşi preţuiesc simbolurile, Iaşul merge pe aceleaşi urme de dinainte de ’89, când îl dădea afară pe Vasile Simionaş chiar de ziua lui. În acest timp, pagina oficială a clubului este plină de comentarii negative la adresa celor care au fost unşi şefi ai Politehnicii, iar antrenori secunzi, post pe care A. Cristea l-ar fi acceptat, sunt Cristi Ungureanu şi Adrian Senin…

Test cu juniorii

La o săptămână de la reluarea antrenamentelor, Poli a disputat ieri primul meci amical sub comanda lui Costel Enache. Divizionara secundă a întâlnit echipa Academiei Poli, de care a trecut cu 3-0. Reuşitele au fost semnate de doi jucători noi, Marian Stoenac (FC U Craiova) şi Andrei Istrate (împrumutat de FCSB) – două. Răzvan Hodorogea (Viitorul Constanţa) este o altă noutate, pe lângă deja anunţaţii Florin Plămadă şi Marian Târşa (FC Botoşani). Poli a jucat în formula: Brînză - Onea, Plămadă, Hodorogea, Budeanu (junior) – Târşa – D. Demian (jucător moldovean), Fr. Cristea, Stoenac, Matteo Rizzi (Mezzolara, Italia) – Luis Kacori (Arzachena, Italia), apoi: Axinte – Dumea, Maxim Cojocaru (R. Moldova), Saizu, Purcariu – Moisa – Aftanache, Antonio Agafiţei (Ceahlăul Piatra Neamţ), A. Zaharia, Hetea (Arieşul Turda) – Istrate. Au mai jucat Alex Crap (Ceahlăul), Ungurenaşu, Pop.

Următorul test al Politehnicii va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00, în compania LPS Iaşi. Apoi, miercurea viitoare se va juca un amical cu Huşana Huşi iar sâmbăta viitoare cu nemţenii de la Ceahlăul.