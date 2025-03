Adio, „Old Trafford”! Manchester United va avea un nou stadion de 100.000 de locuri. Cum arată proiectul impresioant

„Ziua de astăzi marchează începutul unei călătorii incredibil de captivante către inaugurarea a ceea ce va fi cel mai mare stadion de fotbal din lume, în locul vechiului Old Trafford. Stadionul nostru actual ne-a servit genial în ultimii 115 ani, dar a rămas în urma celor mai bune arene din sportul mondial. Noul stadion va avea 100.000 de locuri, iar prin construirea lângă situl existent, vom putea păstra esenţa zonei Old Trafford, creând în acelaşi timp un stadion cu adevărat de ultimă generaţie, care va transforma experienţa fanilor la doar o aruncătură de băţ de casa noastră istorică. La fel de importantă este şi oportunitatea ca un nou stadion să fie un catalizator pentru reînnoirea socială şi economică în zona Old Trafford, creând locuri de muncă şi investiţii nu numai în faza de construcţie, ci şi pe o bază durabilă odată ce stadionul va fi finalizat”, a declarat Jim Ratcliffe, omul care deţine aproape 29% din acţiunile Diavolilor Roşii.