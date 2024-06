Adjuncta unei instituții cheie din România demisionează după ce a fost acuzată de relații apropiate cu China

”Ultimul an jumate a fost intens şi plin, cu multe proiecte realizate în zona securităţii cibernetice, dar cu un consum şi un efort personal mai mult decât e normal. Mulţumesc în primul rând comunităţii de cyber şi partenerilor transatlantici pentru încrederea de a construi împreună. Şi mulţumesc micii dar inimoasei echipe pe care am construit-o şi cu care am făcut de multe ori imposibilul posibil. Am decis să îmi prezint demisia întrucât în actuală formulă sunt limitată în demersul de punere în practică a proiectelor care contează pentru România”, a scris Catrina pe Facebook.

Rămâne înainte de toate un om politic

Eas afirmă că este şi rămâne înainte de toate un om politic, aşa încât decizia a fost luată cu consultarea colegilor de partid.

”Valorile se trăiesc şi această decizie este în primul rând o reafirmare a angajamentului meu faţă de valorile constituţionale democratice. Voi rămâne în continuare partner în construcţia unei securităţi cibernetice robuste şi susţînător al intereselor naţionale, şi sper că această decizie să fie un punct de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în guvernarea şi protecţia ţării noastre”, precizează Catrina.

Ea subliniază că mereu sunt noi proiecte importante în care se va implica activ cu ”energie si dedicare”.

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, a lansat recent o serie de acuzaţii la adresa directorului adjunct al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Manuela Catrina, privind legăturile acesteia cu China, afirmând că se cunoaşte foarte bine că aceasta susţine interesele unor companii chineze precum Huawei sau Lenovo.

„O susţinătoare a comuniştilor chinezi”

Zuckerman a declarat, în cadrul conferinţei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizată de Romanian American Chamber of Commerce – IT Chapter, la sfârşitul lunii mai, că ”persoana care este numărul 2 în DNSC este o susţinătoare a comuniştilor chinezi, susţine Huawei, susţine Lenovo”.

Acesta a subliniat că Directoratul nu poate avea credibilitate în domeniul securităţii cibernetice având în vedere că Manuela Catrina susţine deschis interesele unor companii chineze, despre care se cunoaşte că nu sunt sigure din perspectiva securităţii cibernetice.

”Cele mai multe state europene au interzis Huawei, excepţie făcând Manuela Catrina, care susţine Huawei”, a adăugat fostul ambasador.

Zuckerman a avut de-a lungul timpului mai multe poziţii critice faţă de China şi faţă de companiile chineze.

El afirma şi într-un interviu acordat la sfârşitul anului trecut că în România există multe persoane care susţin interesele Rusiei şi ale Chinei, în detrimentul intereselor naţionale ale României.

„Influenţa rusească şi chineză e mult mai mare decât credem”

„Influenţa rusească şi chineză e mult mai mare decât credem. Suntem în mijlocul unui război hibrid şi în România există trădători care susţin China sau Rusia. Multe lucruri care trebuiau să se întâmple aici nu s-au întâmplat. Serviciile trebuie să-şi facă treaba“, preciza Zuckerman.

De asemenea, pe durata mandatului său la Bucureşti, el a criticat în repetate rânduri China şi compania Huawei despre care afirma, în 2020, într-un editorial, că rămâne o alegere greşită în chestiunea tehnologiei 5G, deoarece „naţiunile nu trebuie să încredinţeze securitatea cetăţenilor lor unei companii inculpate pentru furt de proprietate intelectuală, conspiraţii, fraudă cibernetică, fraudă bancară şi afaceri necinstite”.

”Huawei rămâne alegerea greşită. România poate accepta revoluţia 5G şi să evite Revoluţia Culturală Chineză”, mai afirma el cu ocazia participării la un eveniment public..

O declaraţie similară, din 2019, potrivit căreia la 30 de ani de când au căzut comuniştii, este straniu să avem discuţii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunişti, a provocat reacţia Ambasadei Chinei.

Manuela Catrina a fost numită director adjunct al DNSC în decembrie 2022. Anterior, a fost secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor. Catrina, membru PSD din 1996, a fosf director executiv la Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”. Huawei a figurat ca partener al Bucharest Cybersecurity Conference din 12-13 octombrie 2023, organizată de DNSC, iar un reprezentant al companiei a fost speaker în panelul moderat de Manuela Catrina.

Manuela Catrina şi-a afişat public afinităţile faţă de China

Manuela Catrina şi-a afişat public pe pagina sa de Facebook afinităţile faţă de China, începând cu evenimente organizate cu parteneri chinezi, atât din poziţia de director al Institutului ”Ovidiu Şincai”, cât şi din cea de cea de lider al Organizaţiei Femeilor Social-Democrate Bucureşti şi continuând cu mesaje de susţinere, în timpul pandemiei de COVID-19.

”Respect eforturile guvernului chinez si mi-e greu sa cred ca altcineva putea face mai mult intr-o situatie similară decât face China acum. Sa ne rugam sa aiba succes si sa indreptam un gand cald spre cei care sunt in miezul luptei cu virusul”, scria ea pe pagina de Facebook, la începutul pandemiei.

”Am simtit intotdeauna ca de China ne leaga o prietenie specială, de-a lungul zbuciumatei istorii recente ne-am fost mereu alături. Am avut şansa să am mulţi prieteni chinezi şi să invăţ câte un pic despre ei. Nu pot sa inteleg reactiile guvernului PNL care nici macar acum in al 12-lea ceas, nu pricepe cum stau lucrurile. Cand Dumnezeu vrea sa te piarda iti ia mintile! Legaturile dintre România si China au construit in ultimii ani adevarate poduri intre oameni si in vremuri de restriste umanitatea nu poate merge inainte decat împreună”, comenta ea ca reacţie la un articol referitor la respingerea de către România a unei oferte de ajutor din partea Chinei, în martie 2020.

